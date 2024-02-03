https://ria.ru/20240203/argentina-1925151631.html

Полиция применила газ против протестующих у здания конгресса Аргентины

Полиция применила газ против протестующих у здания конгресса Аргентины - РИА Новости, 03.02.2024

Полиция применила газ против протестующих у здания конгресса Аргентины

Полиция применила газ против протестующих у конгресса Аргентины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T01:26

2024-02-03T01:26

2024-02-03T02:02

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аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 фев — РИА Новости. Полиция применила газ против протестующих у конгресса Аргентины, передает корреспондент РИА Новости.Спустя некоторое время после решения депутатов поддержать реформы президента Аргентины к зданию конгресса, где находится несколько сотен протестующих, прибыло экипированные подразделение полиции с щитами и палками. Активисты бурно отреагировали на их появление, начав выкрикивать ругательства.Внезапно полицейские начали теснить небольшую группу людей, стоящую у самого тротуара, применив газ. Там находилось много пожилых людей, некоторым из которых стало плохо. Одной женщине вызвали врача.После инцидента митингующие перекрыли движение по одной из улиц у здания конгресса Аргентины. Полиция начала стягивать туда спецтехнику.В декабре президент Аргентины Хавьер Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти изменения входят в пакет законопроектов, отправленных в конгресс в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков.Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.

https://ria.ru/20240202/argentina-1924928928.html

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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина