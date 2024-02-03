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Протестующие остаются у конгресса Аргентины после решения по реформам
Протестующие остаются у конгресса Аргентины после решения по реформам - РИА Новости, 03.02.2024
Протестующие остаются у конгресса Аргентины после решения по реформам
Протестующие остаются у конгресса Аргентины, несмотря на решение депутатов поддержать радикальные реформы властей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T01:23
2024-02-03T01:23
2024-02-03T01:23
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 фев - РИА Новости. Протестующие остаются у конгресса Аргентины, несмотря на решение депутатов поддержать радикальные реформы властей, передает корреспондент РИА Новости. Нижняя палата парламента в четверг поддержала в целом пакет законопроектов, предложенный президентом Хавьером Милеем, но голосование продолжится по отдельным статьям. В настоящее время на площади у парламента находится несколько сотен человек. Обстановка в целом спокойная. "Я зла, как можно было принять такое решение? Эти законы же направлены против простых людей, против работников, они выгодны только этой касте, что у власти", - сказала РИА Новости участница акции Диана. "Правительство объявило режим сокращений, но сокращают только нас. Увеличили тарифы на все, цены выросли, хотят отнять социальную помощь у людей", - добавила она. "Проголосовали в поддержку тех, кто применяет силу против мирных протестов. У них, у полиции, любое оружие, которое они используют против людей, подавляя протесты, а наше оружие - это борьба за наши права", - сказал в свою очередь Серхио. "И мы продолжим эту борьбу, продолжим протесты", - добавил он. Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
Протестующие остаются у конгресса Аргентины после решения по реформам
Протестующие остаются у конгресса Аргентины после решения депутатов по реформам
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 фев - РИА Новости. Протестующие остаются у конгресса Аргентины, несмотря на решение депутатов поддержать радикальные реформы властей, передает корреспондент РИА Новости.
Нижняя палата парламента в четверг поддержала в целом пакет законопроектов, предложенный президентом Хавьером Милеем, но голосование продолжится по отдельным статьям.
В настоящее время на площади у парламента находится несколько сотен человек. Обстановка в целом спокойная.
"Я зла, как можно было принять такое решение? Эти законы же направлены против простых людей, против работников, они выгодны только этой касте, что у власти", - сказала РИА Новости участница акции Диана.
"Правительство объявило режим сокращений, но сокращают только нас. Увеличили тарифы на все, цены выросли, хотят отнять социальную помощь у людей", - добавила она.
"Проголосовали в поддержку тех, кто применяет силу против мирных протестов. У них, у полиции, любое оружие, которое они используют против людей, подавляя протесты, а наше оружие - это борьба за наши права", - сказал в свою очередь Серхио. "И мы продолжим эту борьбу, продолжим протесты", - добавил он.
Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.
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