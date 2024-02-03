https://ria.ru/20240203/aktsiya-1925266101.html

В Тель-Авиве тысячи человек провели акцию в поддержку заложников ХАМАС

В Тель-Авиве тысячи человек провели акцию в поддержку заложников ХАМАС - РИА Новости, 03.02.2024

В Тель-Авиве тысячи человек провели акцию в поддержку заложников ХАМАС

Многотысячный митинг в поддержку израильских заложников, похищенных движением ХАМАС 120 дней назад, прошел в субботу вечером в Тель-Авиве, акция состоялась на... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T22:51

2024-02-03T22:51

2024-02-03T22:54

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 фев - РИА Новости. Многотысячный митинг в поддержку израильских заложников, похищенных движением ХАМАС 120 дней назад, прошел в субботу вечером в Тель-Авиве, акция состоялась на фоне планируемой сделки по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение части заложников, передает корреспондент РИА Новости. Митинг проходил под лозунгом, который гласит, что "без возвращения заложников ни один гражданин в стране не будет чувствовать себя в безопасности". Организаторы акции также ранее заявляли, что без возвращения всех удерживаемых в палестинском анклаве заложников, ни о какой победе Израиля в текущей войне с ХАМАС говорить будет невозможно. Митинг проходил на площади перед городским музеем искусств, через дорогу от комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. Близлежащие дороги были перекрыты для движения, на месте дежурила полиция и медики. В толпе присутствовало множество людей с фотографиями заложников. Перед толпой демонстрантов выступили бывшие представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), родственники некоторых заложников. Организаторы митинга также транслировали свидетельства ранее освобожденных заложников. Толпа громогласно скандировала лозунги, призывавшие правительство Израиля к незамедлительным действиям по освобождению удерживаемых в палестинском анклаве заложников, среди которых есть маленькие дети, женщины и пожилые люди. Израильские музыканты исполнили несколько композиций, чтобы поддержать дух родственников заложников. Массовый митинг в поддержку немедленного заключения сделки по освобождению состоялся также в Иерусалиме. В день атаки на Израиль, 7 октября, бойцы ХАМАС убили 1,2 тысячи израильтян в южных поселениях страны и похитили более 240 человек. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. По официальным данным Израиля, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян. В Израиле регулярно проходят массовые митинги в поддержку семей заложников, на которых к правительству предъявляется требование любой ценой освободить тех, кто еще удерживается в секторе Газа. В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа. Движение ХАМАС заявило, что получило предложение по перемирию в Газе, изучает его и даст ответ. Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщал, что Израиль согласился на предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа, от ХАМАС также предварительно получена положительная реакция. Израильский 12-й канал также сообщал, что глава израильской службы разведки "Моссад" представил план сделки с ХАМАС, первый этап которого подразумевает освобождение 35 заложников в обмен на 35 дней перемирия в Газе.

https://ria.ru/20240203/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240127/izrail-1923913688.html

https://ria.ru/20240108/izrail-1920193744.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, хамас