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В Москве напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях
В Москве напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях - РИА Новости, 03.02.2024
В Москве напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях
Столичная прокуратура предупредила в Telegram об ответственности за призыв и участие в несогласованной акции в центре Москвы. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T13:08
2024-02-03T13:08
2024-02-03T13:08
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Столичная прокуратура предупредила в Telegram об ответственности за призыв и участие в несогласованной акции в центре Москвы. "В сети "Интернет", в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичной акции в центре Москвы. Прокуратура Москвы предостерегает, что как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что акция не согласована с властями города.
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общество, москва
В Москве напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях
Прокуратура напомнила об ответственности за участие в несогласованных акциях