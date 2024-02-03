https://ria.ru/20240203/aktsii-1925195191.html

В Москве напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях

В Москве напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях - РИА Новости, 03.02.2024

В Москве напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях

Столичная прокуратура предупредила в Telegram об ответственности за призыв и участие в несогласованной акции в центре Москвы. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T13:08

2024-02-03T13:08

2024-02-03T13:08

общество

москва

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Столичная прокуратура предупредила в Telegram об ответственности за призыв и участие в несогласованной акции в центре Москвы. "В сети "Интернет", в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичной акции в центре Москвы. Прокуратура Москвы предостерегает, что как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что акция не согласована с властями города.

https://ria.ru/20240124/shtraf-1923284110.html

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общество, москва