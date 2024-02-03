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СМИ: Запад хочет выставить России условие перед конфискацией активов - РИА Новости, 03.02.2024
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17:53 03.02.2024 (обновлено: 19:01 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/aktivy-1925234441.html
СМИ: Запад хочет выставить России условие перед конфискацией активов
СМИ: Запад хочет выставить России условие перед конфискацией активов - РИА Новости, 03.02.2024
СМИ: Запад хочет выставить России условие перед конфискацией активов
Западные страны планируют выпустить долговые обязательства для финансирования Украины, используя российские активы в качестве залога, пишет газета Financial... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T17:53
2024-02-03T19:01
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Западные страны планируют выпустить долговые обязательства для финансирования Украины, используя российские активы в качестве залога, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "Западные правительства разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга", — говорится в материале.По данным издания, поддерживающая киевский режим коалиция потребует от Москвы погасить этот долг, а в случае отказа наложит арест на заблокированные российские активы.Уточняется, что такой план среди членов G7 распространила Бельгия. При этом чиновники из двух стран "Большой семерки" сообщили СМИ, что сейчас это основной вариант размораживания принадлежащих России средств для помощи Украине.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023 года года компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. В начале 2024-го официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил об отсутствии подвижек в этом вопросе. Как отметила, в свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвует в проработке возможных опций в рамках G7.При этом, по мнению колумниста The Washington Post Джоша Рогина, американская администрация не сможет реализовывать схему использования замороженных валютных резервов для помощи Украине без согласия европейских стран.В МИД России называли заморозку активов воровством, отмечая, что Брюссель нацелился не только на деньги частных лиц, но и на государственные средства.
https://ria.ru/20240131/tsentrobank-1924538388.html
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в мире, экономика, украина, россия, бельгия, александр де кроо, евросоюз, еврокомиссия, g7, эрик мамер, джанет йеллен
В мире, Экономика, Украина, Россия, Бельгия, Александр де Кроо, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Эрик Мамер, Джанет Йеллен
СМИ: Запад хочет выставить России условие перед конфискацией активов

FT: Запад намерен применить активы РФ для выпуска долговых обязательств Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Западные страны планируют выпустить долговые обязательства для финансирования Украины, используя российские активы в качестве залога, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Западные правительства разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга", — говорится в материале.
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По данным издания, поддерживающая киевский режим коалиция потребует от Москвы погасить этот долг, а в случае отказа наложит арест на заблокированные российские активы.
Уточняется, что такой план среди членов G7 распространила Бельгия. При этом чиновники из двух стран "Большой семерки" сообщили СМИ, что сейчас это основной вариант размораживания принадлежащих России средств для помощи Украине.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023 года года компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
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В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений.
В начале 2024-го официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил об отсутствии подвижек в этом вопросе. Как отметила, в свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвует в проработке возможных опций в рамках G7.
При этом, по мнению колумниста The Washington Post Джоша Рогина, американская администрация не сможет реализовывать схему использования замороженных валютных резервов для помощи Украине без согласия европейских стран.
В МИД России называли заморозку активов воровством, отмечая, что Брюссель нацелился не только на деньги частных лиц, но и на государственные средства.
Как Европа помогает УкраинеКак Европа помогает Украине
Инфографика
 
В миреЭкономикаУкраинаРоссияБельгияАлександр де КрооЕвросоюзЕврокомиссияG7Эрик МамерДжанет Йеллен
 
 
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