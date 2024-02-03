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Умер актер серии фильмов "Рокки" Карл Уэзерс - РИА Новости, 03.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:06 03.02.2024 (обновлено: 03:34 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/akter-1925150374.html
Умер актер серии фильмов "Рокки" Карл Уэзерс
Умер актер серии фильмов "Рокки" Карл Уэзерс - РИА Новости, 03.02.2024
Умер актер серии фильмов "Рокки" Карл Уэзерс
Актер Карл Уэзерс, известный по роли Аполло Крида в фильмах "Рокки", умер на 77-м году жизни, пишет Variety со ссылкой на его менеджера. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T01:06
2024-02-03T03:34
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Актер Карл Уэзерс, известный по роли Аполло Крида в фильмах "Рокки", умер на 77-м году жизни, пишет Variety со ссылкой на его менеджера."Карл Уэзерс, который снимался в первых четырех фильмах "Рокки" в роли Аполло Крида с Сильвестром Сталлоне, умер в четверг... Ему было 76 лет", — говорится в публикации.Уэзерс также снимался в фильмах "Хищник" (1987) и "Счастливчик Гилмор" (1996). Кроме того, он известен по роли в сериале "Мандалорец", за работу в котором его номинировали на премию "Эмми".
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сильвестр сталлоне, в мире, культура
Культура, Сильвестр Сталлоне, В мире, Культура
Умер актер серии фильмов "Рокки" Карл Уэзерс

Variety: звезда серии фильмов "Рокки" Карл Уэзерс умер в возрасте 76 лет

© Sputnik / Арам НерсесянСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
Свеча . Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Актер Карл Уэзерс, известный по роли Аполло Крида в фильмах "Рокки", умер на 77-м году жизни, пишет Variety со ссылкой на его менеджера.
"Карл Уэзерс, который снимался в первых четырех фильмах "Рокки" в роли Аполло Крида с Сильвестром Сталлоне, умер в четверг... Ему было 76 лет", — говорится в публикации.
Уэзерс также снимался в фильмах "Хищник" (1987) и "Счастливчик Гилмор" (1996). Кроме того, он известен по роли в сериале "Мандалорец", за работу в котором его номинировали на премию "Эмми".
 
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