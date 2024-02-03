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Умер актер серии фильмов "Рокки" Карл Уэзерс

Умер актер серии фильмов "Рокки" Карл Уэзерс - РИА Новости, 03.02.2024

Умер актер серии фильмов "Рокки" Карл Уэзерс

Актер Карл Уэзерс, известный по роли Аполло Крида в фильмах "Рокки", умер на 77-м году жизни, пишет Variety со ссылкой на его менеджера. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T01:06

2024-02-03T01:06

2024-02-03T03:34

культура

сильвестр сталлоне

в мире

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Актер Карл Уэзерс, известный по роли Аполло Крида в фильмах "Рокки", умер на 77-м году жизни, пишет Variety со ссылкой на его менеджера."Карл Уэзерс, который снимался в первых четырех фильмах "Рокки" в роли Аполло Крида с Сильвестром Сталлоне, умер в четверг... Ему было 76 лет", — говорится в публикации.Уэзерс также снимался в фильмах "Хищник" (1987) и "Счастливчик Гилмор" (1996). Кроме того, он известен по роли в сериале "Мандалорец", за работу в котором его номинировали на премию "Эмми".

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сильвестр сталлоне, в мире, культура