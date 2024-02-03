https://ria.ru/20240203/akter-1925150374.html
Умер актер серии фильмов "Рокки" Карл Уэзерс
Умер актер серии фильмов "Рокки" Карл Уэзерс - РИА Новости, 03.02.2024
Умер актер серии фильмов "Рокки" Карл Уэзерс
Актер Карл Уэзерс, известный по роли Аполло Крида в фильмах "Рокки", умер на 77-м году жизни, пишет Variety со ссылкой на его менеджера. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T01:06
2024-02-03T01:06
2024-02-03T03:34
культура
сильвестр сталлоне
в мире
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758911543_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_b271f196489011cc1d816e2c2d277d03.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Актер Карл Уэзерс, известный по роли Аполло Крида в фильмах "Рокки", умер на 77-м году жизни, пишет Variety со ссылкой на его менеджера."Карл Уэзерс, который снимался в первых четырех фильмах "Рокки" в роли Аполло Крида с Сильвестром Сталлоне, умер в четверг... Ему было 76 лет", — говорится в публикации.Уэзерс также снимался в фильмах "Хищник" (1987) и "Счастливчик Гилмор" (1996). Кроме того, он известен по роли в сериале "Мандалорец", за работу в котором его номинировали на премию "Эмми".
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758911543_341:0:3065:2043_1920x0_80_0_0_fdcde2ffdfac53f5bf97b334b86abec8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сильвестр сталлоне, в мире, культура
Культура, Сильвестр Сталлоне, В мире, Культура
Умер актер серии фильмов "Рокки" Карл Уэзерс
Variety: звезда серии фильмов "Рокки" Карл Уэзерс умер в возрасте 76 лет