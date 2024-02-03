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СМИ сообщили о взрыве в центре Афин - РИА Новости, 03.02.2024
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09:07 03.02.2024 (обновлено: 09:19 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/afiny-1925170350.html
СМИ сообщили о взрыве в центре Афин
СМИ сообщили о взрыве в центре Афин - РИА Новости, 03.02.2024
СМИ сообщили о взрыве в центре Афин
Бомба взорвалась в центре Афин возле министерства труда Греции, причинив материальный ущерб, ответственность взяла неизвестная ранее анархистская организация,... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T09:07
2024-02-03T09:19
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АФИНЫ, 3 фев - РИА Новости. Бомба взорвалась в центре Афин возле министерства труда Греции, причинив материальный ущерб, ответственность взяла неизвестная ранее анархистская организация, сообщило греческое общественное телевидение ERT.Взрывное устройства было заложено на пересечении улиц Стадиу и Песмазоглу, предупреждение о предстоящем взрыве получила газета."В 00:49 (1:49 мск) в "Эфимерида тон синдактон" поступило сообщение о том, что бомба взорвется через 40 минут, и это произошло, причинен материальный ущерб. По информации, сумка со взрывным устройством была подложена на ограждение перед отделением банка, напротив министерства труда", - сообщает ERT.Улица Стадиу перекрыта полицией, работают криминалисты, ведется расследование.Ответственность за установку бомбы взяла на себя ранее неизвестная организация "Революционная классовая самооборона", сообщил телеканал.Полиция Греции сообщила, что после звонка из газеты в Центр экстренного реагирования с уведомлением о взрывном устройстве возле министерства труда и угрозе взрыва через 40 минут, район немедленно был оцеплен полицией."В 01:29 взрывной механизм взорвался, причинив материальный ущерб. Предварительное расследование проводит Антитеррористическая служба", - говорится в сообщении.
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в мире, афины, греция
В мире, Афины, Греция
СМИ сообщили о взрыве в центре Афин

СМИ: взрывное устройство сработало в центре Афин у Минтруда Греции

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
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Автомобиль полиции Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 3 фев - РИА Новости. Бомба взорвалась в центре Афин возле министерства труда Греции, причинив материальный ущерб, ответственность взяла неизвестная ранее анархистская организация, сообщило греческое общественное телевидение ERT.
Взрывное устройства было заложено на пересечении улиц Стадиу и Песмазоглу, предупреждение о предстоящем взрыве получила газета.
«
"В 00:49 (1:49 мск) в "Эфимерида тон синдактон" поступило сообщение о том, что бомба взорвется через 40 минут, и это произошло, причинен материальный ущерб. По информации, сумка со взрывным устройством была подложена на ограждение перед отделением банка, напротив министерства труда", - сообщает ERT.
Улица Стадиу перекрыта полицией, работают криминалисты, ведется расследование.
Ответственность за установку бомбы взяла на себя ранее неизвестная организация "Революционная классовая самооборона", сообщил телеканал.
Полиция Греции сообщила, что после звонка из газеты в Центр экстренного реагирования с уведомлением о взрывном устройстве возле министерства труда и угрозе взрыва через 40 минут, район немедленно был оцеплен полицией.
"В 01:29 взрывной механизм взорвался, причинив материальный ущерб. Предварительное расследование проводит Антитеррористическая служба", - говорится в сообщении.
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