https://ria.ru/20240203/afiny-1925170350.html

СМИ сообщили о взрыве в центре Афин

СМИ сообщили о взрыве в центре Афин - РИА Новости, 03.02.2024

СМИ сообщили о взрыве в центре Афин

Бомба взорвалась в центре Афин возле министерства труда Греции, причинив материальный ущерб, ответственность взяла неизвестная ранее анархистская организация,... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T09:07

2024-02-03T09:07

2024-02-03T09:19

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АФИНЫ, 3 фев - РИА Новости. Бомба взорвалась в центре Афин возле министерства труда Греции, причинив материальный ущерб, ответственность взяла неизвестная ранее анархистская организация, сообщило греческое общественное телевидение ERT.Взрывное устройства было заложено на пересечении улиц Стадиу и Песмазоглу, предупреждение о предстоящем взрыве получила газета."В 00:49 (1:49 мск) в "Эфимерида тон синдактон" поступило сообщение о том, что бомба взорвется через 40 минут, и это произошло, причинен материальный ущерб. По информации, сумка со взрывным устройством была подложена на ограждение перед отделением банка, напротив министерства труда", - сообщает ERT.Улица Стадиу перекрыта полицией, работают криминалисты, ведется расследование.Ответственность за установку бомбы взяла на себя ранее неизвестная организация "Революционная классовая самооборона", сообщил телеканал.Полиция Греции сообщила, что после звонка из газеты в Центр экстренного реагирования с уведомлением о взрывном устройстве возле министерства труда и угрозе взрыва через 40 минут, район немедленно был оцеплен полицией."В 01:29 взрывной механизм взорвался, причинив материальный ущерб. Предварительное расследование проводит Антитеррористическая служба", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240201/kiev-1924816574.html

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в мире, афины, греция