https://ria.ru/20240203/abramova-1924992453.html

Марина Абрамова: креативная экономика кроется в мелочах

Марина Абрамова: креативная экономика кроется в мелочах - РИА Новости, 03.02.2024

Марина Абрамова: креативная экономика кроется в мелочах

Еще три года назад о существовании креативной экономики в России мало кто слышал. Но без ее развития отечественной промышленности не стать конкурентоспособной в РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T11:00

2024-02-03T11:00

2024-02-03T11:19

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интервью

россия

марина абрамова

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Еще три года назад о существовании креативной экономики в России мало кто слышал. Но без ее развития отечественной промышленности не стать конкурентоспособной в мире, считает президент АНО "Креативная экономика" Марина Абрамова. В интервью РИА Новости она рассказала, когда в России будет принят закон о креативных индустриях, как превратить творчество в бизнес и без каких сотрудников больше не обойтись ни одному российскому предприятию. Беседовал Серго Кухианидзе.— Сегодня в России чаще говорят о креативной экономике, хотя мало кто понимает, что это значит. Давайте для начала поясним термин?— Есть много разных определений, что такое креативная экономика, которые отражают разные ее характеристики. Одни называют ее экономикой будущего, потому что креативные индустрии не завязаны на исчерпаемых природных ресурсах, а основаны на интеллекте и инновациях. Другие — экономикой творцов, потому что в ее центре — человек-создатель.Несмотря на то что официально сам термин появился в России лишь три года назад, на самом деле креативные индустрии давно пронизывают нашу жизнь и вносят в нее положительные эмоции.Простой пример: продукция российских брендов одежды и аксессуаров. Например, ребята-архитекторы из Красноярска, которые придумали очки из деревянной оправы, производят оправы на стыке традиционного ремесла и современных технологий. Оправы делаются из экологичных материалов, и производитель заботится о минимизации отходов в производстве.Или возьмем гастрономию. Ресторан авторской кухни любой столицы региона — это же лицо города, его история. Города, в которых уделяется внимание гастрономии, становятся популярными для туристов и привлекательными для их жителей. Понимаете, если коротко, вся креативная экономика в деталях, мелочах, которым уделяется огромное внимание.— Получается, что креативная экономика касается не только области культуры: литературы, музыки, кино, театра, живописи?— Да, креативная экономика гораздо шире. Хотя в России на сегодняшний день нет закрепленного перечня отраслей, есть только направления, которые относятся к креативным. Это индустрии, основанные на искусстве, опирающиеся на историко-культурное наследие, современные медиа и производство контента, а также прикладные креативные индустрии.На экспертном уровне мы выделяем 16 таких индустрий, среди них музыка, кино, IT, анимация, реклама, мода, архитектура, урбанистика, компьютерные игры. Продукт креативных индустрий — это результат интеллектуального труда, поставленный на баланс. Иными словами, креативные индустрии превращают творчество в бизнес.И сегодня именно креативный наиболее динамично развивающийся сектор в мировых экономиках. По данным ООН, за последние 20 лет темпы роста экспорта товаров и услуг креативной экономики часто опережали показатели экспорта других отраслей. По оценке ряда экспертов, к 2030 году доля креативной экономики в мировом ВВП может достичь 10%.— А в России?— В настоящее время доля креативной экономики в ВВП России составляет 4,87%, по данным Агентства стратегических инициатив. Да, мы в начале пути, но движемся по нему весьма быстро. Сегодня уже никто не сомневается, что без ее развития Россия никогда не станет конкурентоспособной в мире. По данным опроса ВЦИОМ, 73% россиян в той или иной степени согласны с тем, что креативные индустрии начинают играть в экономике и жизни общества заметную роль.Новый этап развития этих индустрий в России начнется с принятия закона "О развитии креативных (творческих) индустрий", которое ожидается уже в феврале. Закон структурирует этот сектор, предполагается создать единый реестр участников рынка, определить и зафиксировать, какой бизнес и по каким признакам относится к креативному.Кроме того, такие индустрии станут понятными и прозрачными: появится единое понимание креативных рынков, их деятельности, появится единая механика подсчета дохода этого сектора экономики. Кроме того, появится возможность ввести меры поддержки для креативных направлений.— Не преувеличиваете ли вы сейчас роль креативной экономики в России?— Ни на йоту. После того как Россию покинули многие западные компании, отечественные получили возможность реализовать креативный потенциал, показать, какие продукты они создают, какое кино снимают, какую музыку пишут, какие онлайн-игры придумывают.Помните, было много острых дискуссий на тему выживет ли бизнес в России? И вот сегодня мы уже с уверенностью можем сказать, что креативный бизнес не только выжил, он вырос.Возьмем киноиндустрию. Совокупные кассовые сборы российских кинотеатров в 2023 году оцениваются в более чем 40 миллиардов рублей, из них 28 миллиардов рублей приходится на российские картины. А российские онлайн-кинотеатры установили рекорд по росту количества фильмов и сериалов.Или книжный рынок. В первом полугодии 2023 года, по данным "Эксмо", он вырос в натуральном выражении — художественная литература на 10%, детская и прикладная литература также прибавили — по 7% на каждый сегмент отрасли.Некоторые российские креативные компании уже выходят на зарубежные рынки. Например, гейминговая компания Cyberia Nova на историческую компьютерную игру "Смута" открыла предзаказы не только в России, но и за рубежом.— Кстати, промышленный дизайн относится к креативным отраслям?— Конечно. Промышленный дизайн сегодня, на мой взгляд, одна из самых перспективных креативных отраслей. Бренды всемирно известных автомобилей, смартфонов, предметов интерьера стали известны всем именно благодаря тому, что над ними ломали голову промышленные дизайнеры.Промышленный дизайнер создает продукт и визуальное решение, он отвечает за функциональность и даже за маркетинг, продажи и исследования. Спрос на них в России заметно вырос, в прошлом году компании разместили на треть больше вакансий по этой специальности.Креативные специалисты сегодня присутствуют и в традиционных отраслях — на производствах, фабриках. Я глубоко убеждена, что в штатном расписании каждого предприятия должны быть отделы, где работали бы люди креативных профессий: дизайнеры, маркетологи, промышленные дизайнеры. Благодаря работе таких специалистов продукт становится удобным в использовании, красивым внешне, узнаваемым и продаваемым. Именно они создают ценность и добавочную стоимость продукта.— Прекрасно, что дальше?— Важно создавать внутри страны продукты, которые будут востребованы и за ее пределами. Выходить на рынки Средней Азии, Китая, Индии, строить партнерства и создавать коллаборации.Креативные индустрии — это современные проводники ценностей, поэтому важно создавать социально-значимые продукты. Это то, что сегодня и завтра будут потреблять наши дети: музыка, кино, мультфильмы, игры, книги, короткие видео, наконец. Какими смыслами они наполнены, какие ценности в них заложены? Какие тренды они создают, кого они воспитывают? Все это зависит, в том числе, от креативных индустрий.

https://ria.ru/20240201/forum-1924772375.html

https://ria.ru/20240126/peterburg-1923767044.html

https://ria.ru/20231223/standart-1917693914.html

https://ria.ru/20231129/yakutiya-1912623063.html

https://ria.ru/20231117/predprinimateli-1910175247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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