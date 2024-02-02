https://ria.ru/20240202/zemletryasenie-1924938636.html
У берегов Камчатки произошло второе землетрясение за день
У берегов Камчатки произошло второе землетрясение за день - РИА Новости, 02.02.2024
У берегов Камчатки произошло второе землетрясение за день
Второе за день землетрясение произошло в акватории Берингова моря вблизи Командорских островов на Камчатке, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T05:49
2024-02-02T05:49
2024-02-02T05:49
берингово море
камчатка
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российская академия наук
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 фев – РИА Новости. Второе за день землетрясение произошло в акватории Берингова моря вблизи Командорских островов на Камчатке, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "Второго февраля в акватории Берингова моря зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,4 на глубине 43 километра. Эпицентр находился в акватории Берингова моря, в 35 километрах восточнее села Никольского", - говорится в сообщении. В населенных пунктах толчки не ощущались. Ранее 2 февраля в 238 километрах от села Никольского было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,0. В населенных пунктах толчок не ощущался. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240124/tolchki-1923211163.html
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берингово море, камчатка, командорские острова, российская академия наук, происшествия
Берингово море, Камчатка, Командорские острова, Российская академия наук, Происшествия
У берегов Камчатки произошло второе землетрясение за день
У Командорских островов на Камчатке произошло второе землетрясение за день