https://ria.ru/20240202/zemletryasenie-1924933231.html

Сейсмолог допустил возможность афтершоков после землетрясения на Кубани

Сейсмолог допустил возможность афтершоков после землетрясения на Кубани - РИА Новости, 02.02.2024

Сейсмолог допустил возможность афтершоков после землетрясения на Кубани

Афтершоки после землетрясения в Краснодарском крае возможны, но их заметят только приборы, местные жители их не ощутят, заявил РИА Новости директор Института... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T03:03

2024-02-02T03:03

2024-02-02T03:03

происшествия

краснодарский край

краснодар

новороссийск

российская академия наук

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Афтершоки после землетрясения в Краснодарском крае возможны, но их заметят только приборы, местные жители их не ощутят, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. "Там землетрясения такой силы происходят часто, Западный Кавказ - это активная сейсмическая зона... Афтершоки, возможно, есть, просто они регистрируются приборами, но не ощущаются человеком", - сказал Шебалин. Двадцать четвертого января Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 29 километрах к юго-западу от Краснодара, очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались в Краснодаре, Горячем Ключе, Новороссийске и Северском районе, сообщали в оперативном штабе Краснодарского края.

https://ria.ru/20240202/zemletryasenie-1924926551.html

краснодарский край

краснодар

новороссийск

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происшествия, краснодарский край, краснодар, новороссийск, российская академия наук