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Сейсмолог допустил возможность афтершоков после землетрясения на Кубани - РИА Новости, 02.02.2024
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03:03 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/zemletryasenie-1924933231.html
Сейсмолог допустил возможность афтершоков после землетрясения на Кубани
Сейсмолог допустил возможность афтершоков после землетрясения на Кубани - РИА Новости, 02.02.2024
Сейсмолог допустил возможность афтершоков после землетрясения на Кубани
Афтершоки после землетрясения в Краснодарском крае возможны, но их заметят только приборы, местные жители их не ощутят, заявил РИА Новости директор Института... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T03:03
2024-02-02T03:03
происшествия
краснодарский край
краснодар
новороссийск
российская академия наук
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Афтершоки после землетрясения в Краснодарском крае возможны, но их заметят только приборы, местные жители их не ощутят, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. "Там землетрясения такой силы происходят часто, Западный Кавказ - это активная сейсмическая зона... Афтершоки, возможно, есть, просто они регистрируются приборами, но не ощущаются человеком", - сказал Шебалин. Двадцать четвертого января Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 29 километрах к юго-западу от Краснодара, очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались в Краснодаре, Горячем Ключе, Новороссийске и Северском районе, сообщали в оперативном штабе Краснодарского края.
https://ria.ru/20240202/zemletryasenie-1924926551.html
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, краснодар, новороссийск, российская академия наук
Происшествия, Краснодарский край, Краснодар, Новороссийск, Российская академия наук
Сейсмолог допустил возможность афтершоков после землетрясения на Кубани

Сейсмолог: афтершоки после землетрясения на Кубани возможны, но их не ощутят

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Афтершоки после землетрясения в Краснодарском крае возможны, но их заметят только приборы, местные жители их не ощутят, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.
"Там землетрясения такой силы происходят часто, Западный Кавказ - это активная сейсмическая зона... Афтершоки, возможно, есть, просто они регистрируются приборами, но не ощущаются человеком", - сказал Шебалин.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
У берегов Камчатки произошло Землетрясение магнитудой 5,0
00:52
Двадцать четвертого января Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 29 километрах к юго-западу от Краснодара, очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались в Краснодаре, Горячем Ключе, Новороссийске и Северском районе, сообщали в оперативном штабе Краснодарского края.
 
ПроисшествияКраснодарский крайКраснодарНовороссийскРоссийская академия наук
 
 
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