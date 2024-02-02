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Киев получил новые системы ПВО, заявил Зеленский - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:29 02.02.2024 (обновлено: 23:37 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/zelenskiy-1925142590.html
Киев получил новые системы ПВО, заявил Зеленский
Киев получил новые системы ПВО, заявил Зеленский - РИА Новости, 02.02.2024
Киев получил новые системы ПВО, заявил Зеленский
Украина получила две новые системы противовоздушной обороны от Запада спустя девять дней после того, как американской системой ПВО Киев сбил российских Ил-76 с... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T23:29
2024-02-02T23:37
специальная военная операция на украине
крушение ил-76 в белгородской области
в мире
киев
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Украина получила две новые системы противовоздушной обороны от Запада спустя девять дней после того, как американской системой ПВО Киев сбил российских Ил-76 с украинскими военнопленными, сообщил Владимир Зеленский. "На Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не стоит говорить публично. Но системы - которые сбивают все ", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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крушение ил-76 в белгородской области, в мире, киев, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ил-76
Специальная военная операция на Украине, Крушение Ил-76 в Белгородской области, В мире, Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ил-76
Киев получил новые системы ПВО, заявил Зеленский

Зеленский: Киев получил две новые системы ПВО

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Украина получила две новые системы противовоздушной обороны от Запада спустя девять дней после того, как американской системой ПВО Киев сбил российских Ил-76 с украинскими военнопленными, сообщил Владимир Зеленский.
"На Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не стоит говорить публично. Но системы - которые сбивают все ", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Украине меняют коней извне
31 января, 08:00
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Украина уже сдалась, но пока не признала это
26 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКрушение Ил-76 в Белгородской областиВ миреКиевРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныИл-76
 
 
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