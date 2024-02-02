https://ria.ru/20240202/zelenskiy-1925142590.html

Киев получил новые системы ПВО, заявил Зеленский

Киев получил новые системы ПВО, заявил Зеленский - РИА Новости, 02.02.2024

Киев получил новые системы ПВО, заявил Зеленский

Украина получила две новые системы противовоздушной обороны от Запада спустя девять дней после того, как американской системой ПВО Киев сбил российских Ил-76 с... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T23:29

2024-02-02T23:29

2024-02-02T23:37

специальная военная операция на украине

крушение ил-76 в белгородской области

в мире

киев

россия

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Украина получила две новые системы противовоздушной обороны от Запада спустя девять дней после того, как американской системой ПВО Киев сбил российских Ил-76 с украинскими военнопленными, сообщил Владимир Зеленский. "На Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не стоит говорить публично. Но системы - которые сбивают все ", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

киев

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крушение ил-76 в белгородской области, в мире, киев, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ил-76