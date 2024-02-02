https://ria.ru/20240202/zakharova-1925129797.html
Захарова рассказала, как Киев подставил себя, подав иск против России
Захарова рассказала, как Киев подставил себя, подав иск против России - РИА Новости, 02.02.2024
Захарова рассказала, как Киев подставил себя, подав иск против России
На рассмотрении Международного суда ООН остался один вопрос - о совершении Украиной геноцида в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T21:39
2024-02-02T21:39
2024-02-02T21:43
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. На рассмотрении Международного суда ООН остался один вопрос - о совершении Украиной геноцида в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Международный суд ООН 2 февраля постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение большинства претензий по иску Украины от 2022 года против РФ из-за российской спецоперации, заявила председатель суда Джоан Донохью. Суд вынес решение о том, что будет рассматривать по существу иск Украины против РФ от 2022 года из-за боевых действий. Суд ООН также отклонил шесть выдвинутых Россией предварительных возражений по иску Украины и признал его приемлемым. В то же время, суд решил не рассматривать ряд претензий Украины к России по данному иску, касающихся применения конвенции о геноциде. В своем иске Украина отмечала, что применение Россией силы во время спецоперации противоречило конвенции о геноциде. Однако суд счел, что не имеет компетенции принимать решения по этой части дела. МИД РФ прокомментировал решения суда ООН, заявив, что все украинские заявления о том, что Россия нарушила Конвенцию о геноциде, "злоупотребив" ею для оправдания начала операции на Украине, были полностью отвергнуты Судом. "В итоге на рассмотрении Суда остался только один вопрос – совершала ли Украина геноцид в Донбассе. То есть Киев сам себя посадил на скамью подсудимых в рамках собственных претензий. Остаётся только поаплодировать киевским "умельцам" и их западным покровителям: они "выстрелили себе в ногу", - говорится в заявлении ведомства.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html
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В мире, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, ООН, Специальная военная операция на Украине
Захарова рассказала, как Киев подставил себя, подав иск против России
Захарова: Киев сам посадил себя на скамью подсудимых иском против РФ в Гааге
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. На рассмотрении Международного суда ООН остался один вопрос - о совершении Украиной геноцида в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Международный суд ООН 2 февраля постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение большинства претензий по иску Украины от 2022 года против РФ из-за российской спецоперации, заявила председатель суда Джоан Донохью. Суд вынес решение о том, что будет рассматривать по существу иск Украины против РФ от 2022 года из-за боевых действий. Суд ООН также отклонил шесть выдвинутых Россией предварительных возражений по иску Украины и признал его приемлемым. В то же время, суд решил не рассматривать ряд претензий Украины к России по данному иску, касающихся применения конвенции о геноциде. В своем иске Украина отмечала, что применение Россией силы во время спецоперации противоречило конвенции о геноциде. Однако суд счел, что не имеет компетенции принимать решения по этой части дела.
Украине меняют коней извне
МИД РФ прокомментировал решения суда ООН, заявив, что все украинские заявления о том, что Россия нарушила Конвенцию о геноциде, "злоупотребив" ею для оправдания начала операции на Украине, были полностью отвергнуты Судом.
"В итоге на рассмотрении Суда остался только один вопрос – совершала ли Украина геноцид в Донбассе. То есть Киев сам себя посадил на скамью подсудимых в рамках собственных претензий. Остаётся только поаплодировать киевским "умельцам" и их западным покровителям: они "выстрелили себе в ногу", - говорится в заявлении ведомства.
Ради высшей цели: Европа роет себе могилу, чтобы уничтожить Россию