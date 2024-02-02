https://ria.ru/20240202/zadymlenie-1925144170.html

Детсад в Москве опроверг слухи, что после пожара дети нуждались в медпомощи

Детсад в Москве опроверг слухи, что после пожара дети нуждались в медпомощи - РИА Новости, 03.02.2024

Детсад в Москве опроверг слухи, что после пожара дети нуждались в медпомощи

Задымление случилось 18 января в детском саду №1517 на северо-западе Москвы, никто из детей не пострадал, сообщил РИА Новости директор учебного заведения Михаил РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-02T23:49

2024-02-02T23:49

2024-02-03T00:02

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Задымление случилось 18 января в детском саду №1517 на северо-западе Москвы, никто из детей не пострадал, сообщил РИА Новости директор учебного заведения Михаил Швецов. Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что 18 января после пожара в столичном детском саду нескольким детям понадобилась помощь медиков из-за неработающей системы пожарного оповещения. "Информация о том, что детям понадобилась помощь медиков после пожара в детском саду из-за неработающей системы оповещения, не соответствует действительности", - рассказал Швецов. Он сообщил, что в тот день в здании детского сада произошло задымление из-за короткого замыкания автоматического выключателя в распределительном электрощите первого этажа. "Открытого возгорания не было. Все системы автоматической противопожарной защиты сработали штатно, в том числе и система дымоудаления сработала автоматически…" - уточнил Швецов. По его словам, сотрудники детского сада незамедлительно организовали эвакуацию детей. Всех воспитанников разместили в соседнем здании, никто из них не пострадал, медицинская помощь им не понадобилась. "Прибывшие на место сотрудники экстренных служб проверили все помещения и опросили свидетелей. Проезд к зданию спецтехники не был заблокирован другими автомобилями. Машины МЧС припарковались в положенном месте", - добавил директор. Он также сообщил, что руководство дошкольного заведения несет персональную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей, поэтому строго следит за соблюдением всех требований, в том числе по пожарной и электробезопасности. "В настоящее время системы электроснабжения здания и автоматической противопожарной защиты исправны и работоспособны", - пояснил директор. Он уточнил, что сейчас занятия в детском саду продолжаются в штатном режиме. Дети находятся под чутким контролем, какой-либо угрозы для них нет. "А летом, когда дети будут на каникулах, мы дополнительно планируем провести модернизацию системы электроснабжения и заменить отдельные элементы электрооборудования. Школа обеспечена необходимым для этого финансированием", - добавил он.

https://ria.ru/20240114/moskva-1921277993.html

https://ria.ru/20240111/sud-1920732369.html

https://ria.ru/20231123/arest-1911435021.html

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)