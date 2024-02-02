https://ria.ru/20240202/zadacha-1925109713.html
Рязанский губернатор: поддержка Херсонской области – приоритетная задача
Рязанский губернатор: поддержка Херсонской области – приоритетная задача - РИА Новости, 02.02.2024
Рязанский губернатор: поддержка Херсонской области – приоритетная задача
Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что поддержка подшефной Херсонской области является приоритетной задачей, регион помогает школам и детским... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:58
2024-02-02T18:58
2024-02-02T18:58
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РЯЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что поддержка подшефной Херсонской области является приоритетной задачей, регион помогает школам и детским садам, планируется восстановление еще шести объектов. Как сообщила пресс-служба правительства Рязанской области, в пятницу состоялась встреча Павла Малкова с председателем Херсонской областной думы Татьяной Томилиной, которая посетила регион с рабочей поездкой. Обсуждались вопросы развития сотрудничества, участие Рязанской области в работе по строительству и восстановлению объектов в населенных пунктах Херсонской области. "Мы, как регион-шеф, стараемся во всем оказывать поддержку. Сейчас помогаем школам, детским садам, строим МФЦ. Направляем гуманитарную помощь. Взяли еще шесть дополнительных объектов, будем восстанавливать, ремонтировать, приводить в порядок. В этом году темп снижать не будем. Это одна из наших приоритетных задач", - цитирует губернатора его пресс-служба. Татьяна Томилина поблагодарила главу Рязанской области за всестороннюю поддержку и активную помощь в интеграции Херсонской области в правовую и социально-экономическую системы страны. "С Рязанской областной думой мы подписали соглашение о сотрудничестве. Будем перенимать ваш опыт законотворческой работы. Это поможет нам в работе по созданию нормативно-правовой базы Херсонской области", – приводятся в сообщении слова Татьяны Томилиной. По данным пресс-службы правительства региона, делегация Херсонской области в рамках визита приняла участие в церемонии возложения цветов, посвященной 79-ой годовщине подвига Героя Советского Союза и Национального Героя Италии Федора Полетаева, а также в мероприятиях в честь 81-ой годовщины Победы советских войск в Сталинградской битве.
https://ria.ru/20240202/korpus-1925025952.html
https://ria.ru/20231230/mechta-1919118906.html
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херсонская область , рязанская область, павел малков, рязанская областная дума
Херсонская область , Рязанская область, Павел Малков, Рязанская областная Дума
Рязанский губернатор: поддержка Херсонской области – приоритетная задача
Рязанский губернатор: поддержка Херсонской области – приоритетная задача
РЯЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости.
Губернатор Рязанской области
Павел Малков заявил, что поддержка подшефной Херсонской области является приоритетной задачей, регион помогает школам и детским садам, планируется восстановление еще шести объектов.
Как сообщила пресс-служба правительства Рязанской области, в пятницу состоялась встреча Павла Малкова с председателем Херсонской областной думы Татьяной Томилиной, которая посетила регион с рабочей поездкой. Обсуждались вопросы развития сотрудничества, участие Рязанской области в работе по строительству и восстановлению объектов в населенных пунктах Херсонской области.
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"Мы, как регион-шеф, стараемся во всем оказывать поддержку. Сейчас помогаем школам, детским садам, строим МФЦ. Направляем гуманитарную помощь. Взяли еще шесть дополнительных объектов, будем восстанавливать, ремонтировать, приводить в порядок. В этом году темп снижать не будем. Это одна из наших приоритетных задач", - цитирует губернатора его пресс-служба.
Татьяна Томилина поблагодарила главу Рязанской области за всестороннюю поддержку и активную помощь в интеграции Херсонской области в правовую и социально-экономическую системы страны.
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"С Рязанской областной думой
мы подписали соглашение о сотрудничестве. Будем перенимать ваш опыт законотворческой работы. Это поможет нам в работе по созданию нормативно-правовой базы Херсонской области", – приводятся в сообщении слова Татьяны Томилиной.
По данным пресс-службы правительства региона, делегация Херсонской области в рамках визита приняла участие в церемонии возложения цветов, посвященной 79-ой годовщине подвига Героя Советского Союза и Национального Героя Италии Федора Полетаева, а также в мероприятиях в честь 81-ой годовщины Победы советских войск в Сталинградской битве.
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