https://ria.ru/20240202/zadacha-1925109713.html

Рязанский губернатор: поддержка Херсонской области – приоритетная задача

Рязанский губернатор: поддержка Херсонской области – приоритетная задача - РИА Новости, 02.02.2024

Рязанский губернатор: поддержка Херсонской области – приоритетная задача

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что поддержка подшефной Херсонской области является приоритетной задачей, регион помогает школам и детским... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T18:58

2024-02-02T18:58

2024-02-02T18:58

херсонская область

рязанская область

павел малков

рязанская областная дума

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РЯЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что поддержка подшефной Херсонской области является приоритетной задачей, регион помогает школам и детским садам, планируется восстановление еще шести объектов. Как сообщила пресс-служба правительства Рязанской области, в пятницу состоялась встреча Павла Малкова с председателем Херсонской областной думы Татьяной Томилиной, которая посетила регион с рабочей поездкой. Обсуждались вопросы развития сотрудничества, участие Рязанской области в работе по строительству и восстановлению объектов в населенных пунктах Херсонской области. "Мы, как регион-шеф, стараемся во всем оказывать поддержку. Сейчас помогаем школам, детским садам, строим МФЦ. Направляем гуманитарную помощь. Взяли еще шесть дополнительных объектов, будем восстанавливать, ремонтировать, приводить в порядок. В этом году темп снижать не будем. Это одна из наших приоритетных задач", - цитирует губернатора его пресс-служба. Татьяна Томилина поблагодарила главу Рязанской области за всестороннюю поддержку и активную помощь в интеграции Херсонской области в правовую и социально-экономическую системы страны. "С Рязанской областной думой мы подписали соглашение о сотрудничестве. Будем перенимать ваш опыт законотворческой работы. Это поможет нам в работе по созданию нормативно-правовой базы Херсонской области", – приводятся в сообщении слова Татьяны Томилиной. По данным пресс-службы правительства региона, делегация Херсонской области в рамках визита приняла участие в церемонии возложения цветов, посвященной 79-ой годовщине подвига Героя Советского Союза и Национального Героя Италии Федора Полетаева, а также в мероприятиях в честь 81-ой годовщины Победы советских войск в Сталинградской битве.

https://ria.ru/20240202/korpus-1925025952.html

https://ria.ru/20231230/mechta-1919118906.html

https://ria.ru/20231208/markirovka-1914546306.html

херсонская область

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херсонская область , рязанская область, павел малков, рязанская областная дума