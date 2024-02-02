https://ria.ru/20240202/yaytsa-1924970558.html

Импортные яйца поступают в Россию, в магазинах доступны разные варианты

Импортные яйца поступают в Россию, в магазинах доступны разные варианты - РИА Новости, 02.02.2024

Импортные яйца поступают в Россию, в магазинах доступны разные варианты

Импортные яйца поступают в Россию, на полках магазинов и в онлайн-маркетах можно встретить продукцию, например, из Белоруссии, Армении и даже Испании, выяснил... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T10:22

2024-02-02T10:22

2024-02-02T10:22

экономика

россия

белоруссия

армения

дмитрий патрушев

виктор евтухов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Импортные яйца поступают в Россию, на полках магазинов и в онлайн-маркетах можно встретить продукцию, например, из Белоруссии, Армении и даже Испании, выяснил корреспондент РИА Новости. Так, на виртуальных витринах сетей сейчас можно найти яйца из Армении по цене 100 рублей за десяток, Белоруссии – за 129 рублей, а из Испании - за 117 рублей. Куриные яйца в России в 2023 году подорожали более чем в 1,5 раза. В 2024 году цены на них стали падать: по данным Росстата, в течение января они понизились в среднем на 1,86%. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ранее говорил, что ожидает снижения цен на куриное яйцо после Нового года, указывая импорт одной из главных предпосылок для этого. Так, в декабре начались поставки этой продукции из Азербайджана, в январе - из Турции, и в течение всего года в РФ шли поставки из Белоруссии. А в середине декабря 2023 года подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. Статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщал журналистам на прошлой неделе, что импортные яйца уже поступают на российские полки, цены начинают снижаться, однако основное влияние на них по-прежнему будут оказывать поставки российских производителей.

https://ria.ru/20240124/yaytsa-1923300458.html

https://ria.ru/20240202/yaytsa-1924939454.html

россия

белоруссия

армения

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экономика, россия, белоруссия, армения, дмитрий патрушев, виктор евтухов, федеральная служба государственной статистики (росстат)