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Импортные яйца поступают в Россию, в магазинах доступны разные варианты - РИА Новости, 02.02.2024
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10:22 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/yaytsa-1924970558.html
Импортные яйца поступают в Россию, в магазинах доступны разные варианты
Импортные яйца поступают в Россию, в магазинах доступны разные варианты - РИА Новости, 02.02.2024
Импортные яйца поступают в Россию, в магазинах доступны разные варианты
Импортные яйца поступают в Россию, на полках магазинов и в онлайн-маркетах можно встретить продукцию, например, из Белоруссии, Армении и даже Испании, выяснил... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T10:22
2024-02-02T10:22
экономика
россия
белоруссия
армения
дмитрий патрушев
виктор евтухов
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Импортные яйца поступают в Россию, на полках магазинов и в онлайн-маркетах можно встретить продукцию, например, из Белоруссии, Армении и даже Испании, выяснил корреспондент РИА Новости. Так, на виртуальных витринах сетей сейчас можно найти яйца из Армении по цене 100 рублей за десяток, Белоруссии – за 129 рублей, а из Испании - за 117 рублей. Куриные яйца в России в 2023 году подорожали более чем в 1,5 раза. В 2024 году цены на них стали падать: по данным Росстата, в течение января они понизились в среднем на 1,86%. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ранее говорил, что ожидает снижения цен на куриное яйцо после Нового года, указывая импорт одной из главных предпосылок для этого. Так, в декабре начались поставки этой продукции из Азербайджана, в январе - из Турции, и в течение всего года в РФ шли поставки из Белоруссии. А в середине декабря 2023 года подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. Статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщал журналистам на прошлой неделе, что импортные яйца уже поступают на российские полки, цены начинают снижаться, однако основное влияние на них по-прежнему будут оказывать поставки российских производителей.
https://ria.ru/20240124/yaytsa-1923300458.html
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россия
белоруссия
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экономика, россия, белоруссия, армения, дмитрий патрушев, виктор евтухов, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Белоруссия, Армения, Дмитрий Патрушев, Виктор Евтухов, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Импортные яйца поступают в Россию, в магазинах доступны разные варианты

Импортные яйца поступают в РФ, в магазинах есть продукция из разных стран

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Импортные яйца поступают в Россию, на полках магазинов и в онлайн-маркетах можно встретить продукцию, например, из Белоруссии, Армении и даже Испании, выяснил корреспондент РИА Новости.
Так, на виртуальных витринах сетей сейчас можно найти яйца из Армении по цене 100 рублей за десяток, Белоруссии – за 129 рублей, а из Испании - за 117 рублей.
Яйца на участке сортировки и упаковки на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Росстат заявил о снижении цен на яйца
24 января, 20:58
Куриные яйца в России в 2023 году подорожали более чем в 1,5 раза. В 2024 году цены на них стали падать: по данным Росстата, в течение января они понизились в среднем на 1,86%. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ранее говорил, что ожидает снижения цен на куриное яйцо после Нового года, указывая импорт одной из главных предпосылок для этого.
Так, в декабре начались поставки этой продукции из Азербайджана, в январе - из Турции, и в течение всего года в РФ шли поставки из Белоруссии. А в середине декабря 2023 года подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.
Статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщал журналистам на прошлой неделе, что импортные яйца уже поступают на российские полки, цены начинают снижаться, однако основное влияние на них по-прежнему будут оказывать поставки российских производителей.
Яйца - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Импортные яйца в основном идут на переработку, пишут СМИ
Вчера, 06:11
 
ЭкономикаРоссияБелоруссияАрменияДмитрий ПатрушевВиктор ЕвтуховФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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