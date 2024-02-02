https://ria.ru/20240202/yaytsa-1924939454.html
Импортные яйца в основном идут на переработку, пишут СМИ
Импортные яйца в основном идут на переработку, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2024
Импортные яйца в основном идут на переработку, пишут СМИ
Ввезенные в Россию яйца в основном направили на переработку для кондитерских и других товаров, а не на полки торговых сетей, рассказал в интервью "Известиям"... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T06:11
2024-02-02T06:11
2024-02-02T06:11
экономика
россия
белоруссия
азербайджан
руспродсоюз
турция
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ввезенные в Россию яйца в основном направили на переработку для кондитерских и других товаров, а не на полки торговых сетей, рассказал в интервью "Известиям" зампред правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов.Стабилизацию цен на яйца обеспечило заключение долгосрочных контрактов птицефабрик с розничными сетями, а не продукция из других стран, считает он."Импорт, безусловно, дает дополнительное предложение товара, но, по нашим данным, оно в основном направляется на переработку", — заявил собеседник издания.По иноформации Леонова, при учете логистики цены на яйцо у зарубежных поставщиков не ниже российских даже при нулевой пошлине.Ранее Россельхознадзорсообщил, что за прошлый месяц на отечественный рынок ввезли 78,9 миллиона штук яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции.По данным Росстата, с начала года по 29 января цены на яйца уменьшились в среднем на 1,86 процента.
https://ria.ru/20240111/yaytsa-1920665786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, белоруссия, азербайджан, руспродсоюз, турция
Экономика, Россия, Белоруссия, Азербайджан, Руспродсоюз, Турция
Импортные яйца в основном идут на переработку, пишут СМИ
"Известия": ввезенные в Россию яйца не дошли до торговых сетей