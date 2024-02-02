https://ria.ru/20240202/yaytsa-1924939454.html

Импортные яйца в основном идут на переработку, пишут СМИ

Импортные яйца в основном идут на переработку, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2024

Импортные яйца в основном идут на переработку, пишут СМИ

Ввезенные в Россию яйца в основном направили на переработку для кондитерских и других товаров, а не на полки торговых сетей, рассказал в интервью "Известиям"... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T06:11

2024-02-02T06:11

2024-02-02T06:11

экономика

россия

белоруссия

азербайджан

руспродсоюз

турция

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ввезенные в Россию яйца в основном направили на переработку для кондитерских и других товаров, а не на полки торговых сетей, рассказал в интервью "Известиям" зампред правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов.Стабилизацию цен на яйца обеспечило заключение долгосрочных контрактов птицефабрик с розничными сетями, а не продукция из других стран, считает он."Импорт, безусловно, дает дополнительное предложение товара, но, по нашим данным, оно в основном направляется на переработку", — заявил собеседник издания.По иноформации Леонова, при учете логистики цены на яйцо у зарубежных поставщиков не ниже российских даже при нулевой пошлине.Ранее Россельхознадзорсообщил, что за прошлый месяц на отечественный рынок ввезли 78,9 миллиона штук яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции.По данным Росстата, с начала года по 29 января цены на яйца уменьшились в среднем на 1,86 процента.

https://ria.ru/20240111/yaytsa-1920665786.html

россия

белоруссия

азербайджан

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, белоруссия, азербайджан, руспродсоюз, турция