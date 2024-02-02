https://ria.ru/20240202/wikileaks-1924980877.html

В США приговорили информатора WikiLeaks к 40 годам тюрьмы

В США приговорили информатора WikiLeaks к 40 годам тюрьмы - РИА Новости, 02.02.2024

В США приговорили информатора WikiLeaks к 40 годам тюрьмы

Американский суд приговорил к 40 годам тюрьмы информатора WikiLeaks, бывшего программиста ЦРУ Джошуа Шульте за преступления, связанные в том числе со шпионажем... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:00

2024-02-02T11:00

2024-02-02T14:27

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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Американский суд приговорил к 40 годам тюрьмы информатора WikiLeaks, бывшего программиста ЦРУ Джошуа Шульте за преступления, связанные в том числе со шпионажем и детской порнографией, сообщил Минюст США. "Судья Джесси Фурман приговорил Шульте к 40 годам тюремного заключения", — говорится в релизе.Среди преступлений, инкриминируемых Шульте, есть шпионаж, неуважение к суду и хранение детской порнографии. Кроме того, экс-сотрудник выступал информатором WikiLeaks. Он, как отмечается, "передал украденные файлы ЦРУ WikiLeaks". Портал начал их публиковать в марте 2017 года.

https://ria.ru/20220420/assanzh-1784472721.html

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в мире, сша, wikileaks, центральное разведывательное управление (цру)