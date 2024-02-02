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В США приговорили информатора WikiLeaks к 40 годам тюрьмы - РИА Новости, 02.02.2024
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11:00 02.02.2024 (обновлено: 14:27 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/wikileaks-1924980877.html
В США приговорили информатора WikiLeaks к 40 годам тюрьмы
В США приговорили информатора WikiLeaks к 40 годам тюрьмы - РИА Новости, 02.02.2024
В США приговорили информатора WikiLeaks к 40 годам тюрьмы
Американский суд приговорил к 40 годам тюрьмы информатора WikiLeaks, бывшего программиста ЦРУ Джошуа Шульте за преступления, связанные в том числе со шпионажем... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T11:00
2024-02-02T14:27
в мире
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wikileaks
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Американский суд приговорил к 40 годам тюрьмы информатора WikiLeaks, бывшего программиста ЦРУ Джошуа Шульте за преступления, связанные в том числе со шпионажем и детской порнографией, сообщил Минюст США. &quot;Судья Джесси Фурман приговорил Шульте к 40 годам тюремного заключения&quot;, — говорится в релизе.Среди преступлений, инкриминируемых Шульте, есть шпионаж, неуважение к суду и хранение детской порнографии. Кроме того, экс-сотрудник выступал информатором WikiLeaks. Он, как отмечается, "передал украденные файлы ЦРУ WikiLeaks". Портал начал их публиковать в марте 2017 года.
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в мире, сша, wikileaks, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, WikiLeaks, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В США приговорили информатора WikiLeaks к 40 годам тюрьмы

Суд в США приговорил к 40 годам тюрьмы информатора WikiLeaks Джошуа Шульте

© соцсети Джошуа ШультеБывший программист ЦРУ Джошуа Шульте
Бывший программист ЦРУ Джошуа Шульте
© соцсети Джошуа Шульте
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Американский суд приговорил к 40 годам тюрьмы информатора WikiLeaks, бывшего программиста ЦРУ Джошуа Шульте за преступления, связанные в том числе со шпионажем и детской порнографией, сообщил Минюст США.
«

"Судья Джесси Фурман приговорил Шульте к 40 годам тюремного заключения", — говорится в релизе.

Среди преступлений, инкриминируемых Шульте, есть шпионаж, неуважение к суду и хранение детской порнографии. Кроме того, экс-сотрудник выступал информатором WikiLeaks. Он, как отмечается, "передал украденные файлы ЦРУ WikiLeaks". Портал начал их публиковать в марте 2017 года.
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В миреСШАWikiLeaksЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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