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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 02.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели". РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T04:00
2024-02-02T04:00
2024-02-02T04:02
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели". "Местные паблики сообщают о взрыве в Кривом Роге", — говорится в публикации.Позже издание уточнило, что в некоторых районах города пропал свет. Затем оно написало о серии взрывов в этом населенном пункте. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области с 0.56 объявлена воздушная тревога.
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
"Зеркало недели": в Кривом Роге произошли взрывы