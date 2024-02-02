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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 02.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели". РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T04:00

2024-02-02T04:00

2024-02-02T04:02

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днепропетровская область

украина

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели". "Местные паблики сообщают о взрыве в Кривом Роге", — говорится в публикации.Позже издание уточнило, что в некоторых районах города пропал свет. Затем оно написало о серии взрывов в этом населенном пункте. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области с 0.56 объявлена воздушная тревога.

кривой рог

днепропетровская область

украина

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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина