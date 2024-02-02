https://ria.ru/20240202/vyruchka-1925058836.html

Исследование: большинство производств МСБ в РФ ждут роста выручки на 20-30%

Исследование: большинство производств МСБ в РФ ждут роста выручки на 20-30% - РИА Новости, 02.02.2024

Исследование: большинство производств МСБ в РФ ждут роста выручки на 20-30%

Большинство владельцев и руководителей производственных компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) России прогнозируют увеличение продаж в 2024 году на 20-30% -... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:56

2024-02-02T15:56

2024-02-02T15:56

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Большинство владельцев и руководителей производственных компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) России прогнозируют увеличение продаж в 2024 году на 20-30% - таких темпов роста ожидают 65% предпринимателей, показало исследование Содружества производственников "Цех" и компании "Первый бит", которое имеется в распоряжении РИА Новости. В исследовании, приуроченном к первому Слету производственников России, приняли участие владельцы и руководители 264 производственных компаний в сегменте среднего и малого бизнеса из разных регионов РФ и отраслей - металло- и деревообработка, пищевая и легкая промышленность, химическое, косметическое и мебельное производство. Турбулентный период последних двух лет, говорится в исследовании, предприниматели оценивают как время возможностей. Так, 50% опрошенных сообщили, что в 2023 году смогли многократно нарастить объемы производства, 55% - выстроили новые логистические цепочки, 40% - вышли на новые рынки сбыта, 25% - нашли новых партнеров на международных рынках. Более трети опрошенных - 35% - отказались от планов развития на международных рынках, сосредоточившись на ведении бизнеса внутри России, ещё 15% опрошенных производственников с 2022 года закрыли прежний бизнес и запустили новый, указывается в исследовании. Несмотря на трудности, подчёркивается в нем, российские производственники настроены оптимистично: 85% опрошенных видят перспективы роста для своего предприятия в 2024 году, 75% наблюдают рост спроса на российскую продукцию и большие возможности для импортозамещения, 60% убеждены, что на фоне санкций и ухода с рынка зарубежных игроков рынок сбыта расширился.

https://ria.ru/20240202/avtomatizatsiya-1925058160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, производство