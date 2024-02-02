https://ria.ru/20240202/vybory-1925007262.html

Додон заявил, что Санду намеренно препятствует выборам президента России

Додон заявил, что Санду намеренно препятствует выборам президента России - РИА Новости, 02.02.2024

Додон заявил, что Санду намеренно препятствует выборам президента России

Экс-глава Молдавии Игорь Додон считает, что нынешний лидер республики Майя Санду пытается искусственно создать проблему, затягивая ответ на запрос российской... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T12:35

2024-02-02T12:35

2024-02-02T12:35

выборы президента россии — 2024

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КИШИНЕВ, 2 фев – РИА Новости. Экс-глава Молдавии Игорь Додон считает, что нынешний лидер республики Майя Санду пытается искусственно создать проблему, затягивая ответ на запрос российской стороны об открытии на территории страны избирательных участков для проведения выборов президента РФ. Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ, которые должны пройти 15-17 марта. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) сообщило, что изучает этот вопрос и ответит Москве в разумные сроки. Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года. Тогда в Молдавии открыли 27 избирательных участков, при этом только три из них - на подконтрольной властям Молдавии территории, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан). Новый министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой 29 января заявил, что Кишинев не должен допускать открытия избирательных участков на выборах президента России на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики. "Мне кажется, это искусственная проблема. Я не думаю, что от Майи Санду этого требует Вашингтон или Брюссель. Европа без проблем открывает участки для голосования на президентских выборах России. Российские власти говорят, что только в Молдове такие проблемы из всех стран мира. Думаю, что Санду так хочет понравиться своим западным кураторам, что пытается и здесь сделать проблему", - заявил Додон на брифинге. Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, молдавия, майя санду, игорь додон