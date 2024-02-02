https://ria.ru/20240202/vybory-1924990849.html

Россияне подали 740 тысяч заявлений на ДЭГ на президентских выборах

Россияне подали 740 тысяч заявлений на ДЭГ на президентских выборах - РИА Новости, 02.02.2024

Россияне подали 740 тысяч заявлений на ДЭГ на президентских выборах

На сегодняшний день поступило уже 740 тысяч заявлений от избирателей на использование процедуры дистанционного электронного голосования на выборах президента... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:41

2024-02-02T11:41

2024-02-02T15:35

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

цик рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_0:121:3076:1851_1920x0_80_0_0_e9d4f591d2eae5c408c00f3d733909ff.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На сегодняшний день поступило уже 740 тысяч заявлений от избирателей на использование процедуры дистанционного электронного голосования на выборах президента России и около 160 тысяч заявлений на применение "Мобильного избирателя", заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. "У нас подано уже 740 тысяч заявлений для того, чтобы можно было проголосовать в тех регионах, где будет дистанционное электронное голосование проходить, и около 160 тысяч заявлений подано на применение "Мобильного избирателя", то есть это те наши избиратели, которые будут находиться во время голосования не по обычному своему месту проживания, а где-то в другой точке России", — сказала Памфилова на заседании ЦИК. Глава Центризбиркома напомнила, что подать такие заявления можно через портал "Госуслуги", а также через МФЦ, территориальную избирательную комиссию, а ближе к выборам — через участковую комиссию. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент восемь человек претендуют на пост главы государства. ЦИК России зарегистрировала четырех кандидатов в президенты — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240131/vybory-1924317915.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, элла памфилова, цик рф