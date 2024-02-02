Рейтинг@Mail.ru
Россияне подали 740 тысяч заявлений на ДЭГ на президентских выборах - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:41 02.02.2024 (обновлено: 15:35 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/vybory-1924990849.html
Россияне подали 740 тысяч заявлений на ДЭГ на президентских выборах
Россияне подали 740 тысяч заявлений на ДЭГ на президентских выборах - РИА Новости, 02.02.2024
Россияне подали 740 тысяч заявлений на ДЭГ на президентских выборах
На сегодняшний день поступило уже 740 тысяч заявлений от избирателей на использование процедуры дистанционного электронного голосования на выборах президента... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T11:41
2024-02-02T15:35
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_0:121:3076:1851_1920x0_80_0_0_e9d4f591d2eae5c408c00f3d733909ff.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На сегодняшний день поступило уже 740 тысяч заявлений от избирателей на использование процедуры дистанционного электронного голосования на выборах президента России и около 160 тысяч заявлений на применение "Мобильного избирателя", заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. "У нас подано уже 740 тысяч заявлений для того, чтобы можно было проголосовать в тех регионах, где будет дистанционное электронное голосование проходить, и около 160 тысяч заявлений подано на применение "Мобильного избирателя", то есть это те наши избиратели, которые будут находиться во время голосования не по обычному своему месту проживания, а где-то в другой точке России", — сказала Памфилова на заседании ЦИК. Глава Центризбиркома напомнила, что подать такие заявления можно через портал "Госуслуги", а также через МФЦ, территориальную избирательную комиссию, а ближе к выборам — через участковую комиссию. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент восемь человек претендуют на пост главы государства. ЦИК России зарегистрировала четырех кандидатов в президенты — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240131/vybory-1924317915.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_3195b875fafcddf8a354a301b24b96c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, элла памфилова, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Россияне подали 740 тысяч заявлений на ДЭГ на президентских выборах

Памфилова: 740 тысяч человек подали заявления на ДЭГ на выборах президента РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На сегодняшний день поступило уже 740 тысяч заявлений от избирателей на использование процедуры дистанционного электронного голосования на выборах президента России и около 160 тысяч заявлений на применение "Мобильного избирателя", заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"У нас подано уже 740 тысяч заявлений для того, чтобы можно было проголосовать в тех регионах, где будет дистанционное электронное голосование проходить, и около 160 тысяч заявлений подано на применение "Мобильного избирателя", то есть это те наши избиратели, которые будут находиться во время голосования не по обычному своему месту проживания, а где-то в другой точке России", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
31 января, 15:00
Глава Центризбиркома напомнила, что подать такие заявления можно через портал "Госуслуги", а также через МФЦ, территориальную избирательную комиссию, а ближе к выборам — через участковую комиссию.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент восемь человек претендуют на пост главы государства. ЦИК России зарегистрировала четырех кандидатов в президенты — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
Инфографика
Выборы президента России: этапы избирательной кампанииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала