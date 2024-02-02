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Россияне подали 740 тысяч заявлений на ДЭГ на президентских выборах
Россияне подали 740 тысяч заявлений на ДЭГ на президентских выборах - РИА Новости, 02.02.2024
Россияне подали 740 тысяч заявлений на ДЭГ на президентских выборах
На сегодняшний день поступило уже 740 тысяч заявлений от избирателей на использование процедуры дистанционного электронного голосования на выборах президента... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T11:41
2024-02-02T11:41
2024-02-02T15:35
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На сегодняшний день поступило уже 740 тысяч заявлений от избирателей на использование процедуры дистанционного электронного голосования на выборах президента России и около 160 тысяч заявлений на применение "Мобильного избирателя", заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. "У нас подано уже 740 тысяч заявлений для того, чтобы можно было проголосовать в тех регионах, где будет дистанционное электронное голосование проходить, и около 160 тысяч заявлений подано на применение "Мобильного избирателя", то есть это те наши избиратели, которые будут находиться во время голосования не по обычному своему месту проживания, а где-то в другой точке России", — сказала Памфилова на заседании ЦИК. Глава Центризбиркома напомнила, что подать такие заявления можно через портал "Госуслуги", а также через МФЦ, территориальную избирательную комиссию, а ближе к выборам — через участковую комиссию. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент восемь человек претендуют на пост главы государства. ЦИК России зарегистрировала четырех кандидатов в президенты — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, россия, элла памфилова, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Россияне подали 740 тысяч заявлений на ДЭГ на президентских выборах
Памфилова: 740 тысяч человек подали заявления на ДЭГ на выборах президента РФ
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На сегодняшний день поступило уже 740 тысяч заявлений от избирателей на использование процедуры дистанционного электронного голосования на выборах президента России и около 160 тысяч заявлений на применение "Мобильного избирателя", заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"У нас подано уже 740 тысяч заявлений для того, чтобы можно было проголосовать в тех регионах, где будет дистанционное электронное голосование проходить, и около 160 тысяч заявлений подано на применение "Мобильного избирателя", то есть это те наши избиратели, которые будут находиться во время голосования не по обычному своему месту проживания, а где-то в другой точке России", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Глава Центризбиркома напомнила, что подать такие заявления можно через портал "Госуслуги", а также через МФЦ, территориальную избирательную комиссию, а ближе к выборам — через участковую комиссию.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент восемь человек претендуют на пост главы государства. ЦИК России зарегистрировала четырех кандидатов в президенты — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.