https://ria.ru/20240202/vybory-1924938046.html

Сальдо пообещал обеспечить максимальную безопасность на выборах президента

Сальдо пообещал обеспечить максимальную безопасность на выборах президента - РИА Новости, 02.02.2024

Сальдо пообещал обеспечить максимальную безопасность на выборах президента

Власти Херсонской области намерены максимально обеспечить безопасность избирателей в ходе проведения в регионе выборов президента России, несмотря на возможные... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T05:39

2024-02-02T05:39

2024-02-02T05:39

политика

херсонская область

россия

киев

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916400538_0:40:3220:1851_1920x0_80_0_0_a5196a287439e0905ffbb49c1f1760b3.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Власти Херсонской области намерены максимально обеспечить безопасность избирателей в ходе проведения в регионе выборов президента России, несмотря на возможные провокации со стороны Киева, заявил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "Наша задача сейчас - сделать все для того, чтобы выборы были максимально безопасны для тех, кто будет голосовать. Вот в чем состоит задача и федеральной власти, и власти субъекта. Потому что мешать нам все равно будут. Хотя эти помехи все равно не скажутся на общем результате, но мешать будут", - сказал глава региона.По его словам, провокации со стороны киевского режима возможны. "Несомненно, будут провокации различного рода. Манипуляции, технологии известны. И обстрелы могут быть, и разговоры о том, что не надо приходить на избирательный участок - он заминирован, или вообще выборы отменили на нашей территории. Все что угодно возможно. Но если посмотреть на людей, надо с них брать пример, они, наоборот, воодушевлены будущим, и поэтому выборы мы готовим так, чтобы они прошли максимально безопасно для избирателей", - подчеркнул Сальдо. В целом глава региона выразил уверенность, что результаты избирательной кампании по стране "будут очень даже впечатляющими". "Как по тому количеству избирателей, которые проголосуют за Владимира Владимировича Путина, так и по численности, по явке, с которой люди придут проголосовать", - отметил он.

https://ria.ru/20240202/pensii-1924936636.html

херсонская область

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, херсонская область , россия, киев, владимир сальдо