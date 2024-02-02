Рост ВВП в 2023 году составил около 3,5-4 процентов, заявил Мишустин
Мишустин: рост ВВП РФ по итогам 2023 года, предварительно, составил около 3,5-4%
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии международного цифрового форума "Digital Almaty 2024"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии международного цифрового форума "Digital Almaty 2024"
АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Даже в условиях санкций рост ВВП России по итогам 2023 года, предварительно, составит около 3,5-4%, что выше среднемирового значения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане.
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"В условиях санкционного давления, такого реального давления, по итогам прошлого года, об этом наш президент говорил, по предварительным оценкам, рост ВВП составил 3,5(%), возможно это будет чуть больше - до 4%. Это выше среднемирового значения, развитых стран и в Европе, если судить по данным Всемирного банка, опубликованным в январе", - сказал Мишустин.
Российский премьер прибыл в Казахстан 1 февраля. Мишустин уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Также у него запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета.