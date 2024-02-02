https://ria.ru/20240202/vvp-1924964459.html

Рост ВВП в 2023 году составил около 3,5-4 процентов, заявил Мишустин

Рост ВВП в 2023 году составил около 3,5-4 процентов, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.02.2024

Рост ВВП в 2023 году составил около 3,5-4 процентов, заявил Мишустин

Даже в условиях санкций рост ВВП России по итогам 2023 года, предварительно, составит около 3,5-4%, что выше среднемирового значения, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T10:06

2024-02-02T10:06

2024-02-02T10:11

экономика

россия

михаил мишустин

ввп

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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Даже в условиях санкций рост ВВП России по итогам 2023 года, предварительно, составит около 3,5-4%, что выше среднемирового значения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане. "В условиях санкционного давления, такого реального давления, по итогам прошлого года, об этом наш президент говорил, по предварительным оценкам, рост ВВП составил 3,5(%), возможно это будет чуть больше - до 4%. Это выше среднемирового значения, развитых стран и в Европе, если судить по данным Всемирного банка, опубликованным в январе", - сказал Мишустин. Российский премьер прибыл в Казахстан 1 февраля. Мишустин уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Также у него запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, ввп