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В Москве за год собрали 2 тыс тонн стекла и пластика в урнах-колокольчиках - РИА Новости, 02.02.2024
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В Москве за год собрали 2 тыс тонн стекла и пластика в урнах-колокольчиках
В Москве за год собрали 2 тыс тонн стекла и пластика в урнах-колокольчиках - РИА Новости, 02.02.2024
В Москве за год собрали 2 тыс тонн стекла и пластика в урнах-колокольчиках
Контейнеры для вторсырья в виде колокольчика в Москве позволили собрать более 2 тысяч тонн стекла и пластика в 2023 году, это на 10% больше, чем в 2022 году,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T08:50
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Контейнеры для вторсырья в виде колокольчика в Москве позволили собрать более 2 тысяч тонн стекла и пластика в 2023 году, это на 10% больше, чем в 2022 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что желтые и зеленые контейнеры-колокола были установлены в парках и скверах, рядом со станциями метро и железнодорожными платформами. Всего в Москве насчитывается более тысячи таких контейнеров. "Популярностью среди горожан пользуются специальные желтые и зеленые контейнеры в виде колокольчиков для раздельного накопления пластика и стекла... Благодаря этим емкостям в 2023 году собрали 2034 тонны стекла и пластика, что на 10% больше, чем в 2022-м", - говорится в сообщении. Уточняется, что желтые контейнеры предназначены для изделий из пластика, в них можно складывать все его типы, кроме тех, что не поддаются переработке, а в зеленых можно оставлять стеклянную тару и стеклобой.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
В Москве за год собрали 2 тыс тонн стекла и пластика в урнах-колокольчиках

В Москве с помощью урн-колокольчиков в 2023 г собрали 2 тыс т стекла и пластика

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаснеженные контейнеры для сбора стекла и пластика во дворах Ленинского проспекта
Заснеженные контейнеры для сбора стекла и пластика во дворах Ленинского проспекта - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Контейнеры для вторсырья в виде колокольчика в Москве позволили собрать более 2 тысяч тонн стекла и пластика в 2023 году, это на 10% больше, чем в 2022 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что желтые и зеленые контейнеры-колокола были установлены в парках и скверах, рядом со станциями метро и железнодорожными платформами. Всего в Москве насчитывается более тысячи таких контейнеров.
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"Популярностью среди горожан пользуются специальные желтые и зеленые контейнеры в виде колокольчиков для раздельного накопления пластика и стекла... Благодаря этим емкостям в 2023 году собрали 2034 тонны стекла и пластика, что на 10% больше, чем в 2022-м", - говорится в сообщении.
Уточняется, что желтые контейнеры предназначены для изделий из пластика, в них можно складывать все его типы, кроме тех, что не поддаются переработке, а в зеленых можно оставлять стеклянную тару и стеклобой.
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