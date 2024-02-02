https://ria.ru/20240202/vtorsyre-1924947671.html

В Москве за год собрали 2 тыс тонн стекла и пластика в урнах-колокольчиках

В Москве за год собрали 2 тыс тонн стекла и пластика в урнах-колокольчиках - РИА Новости, 02.02.2024

В Москве за год собрали 2 тыс тонн стекла и пластика в урнах-колокольчиках

Контейнеры для вторсырья в виде колокольчика в Москве позволили собрать более 2 тысяч тонн стекла и пластика в 2023 году, это на 10% больше, чем в 2022 году,... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T08:50

2024-02-02T08:50

2024-02-02T08:50

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Контейнеры для вторсырья в виде колокольчика в Москве позволили собрать более 2 тысяч тонн стекла и пластика в 2023 году, это на 10% больше, чем в 2022 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что желтые и зеленые контейнеры-колокола были установлены в парках и скверах, рядом со станциями метро и железнодорожными платформами. Всего в Москве насчитывается более тысячи таких контейнеров. "Популярностью среди горожан пользуются специальные желтые и зеленые контейнеры в виде колокольчиков для раздельного накопления пластика и стекла... Благодаря этим емкостям в 2023 году собрали 2034 тонны стекла и пластика, что на 10% больше, чем в 2022-м", - говорится в сообщении. Уточняется, что желтые контейнеры предназначены для изделий из пластика, в них можно складывать все его типы, кроме тех, что не поддаются переработке, а в зеленых можно оставлять стеклянную тару и стеклобой.

https://realty.ria.ru/20240201/pererabotka-1924405188.html

https://ria.ru/20231220/musor-1916963423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва