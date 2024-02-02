https://ria.ru/20240202/vtorsyre-1924947671.html
В Москве за год собрали 2 тыс тонн стекла и пластика в урнах-колокольчиках
В Москве за год собрали 2 тыс тонн стекла и пластика в урнах-колокольчиках - РИА Новости, 02.02.2024
В Москве за год собрали 2 тыс тонн стекла и пластика в урнах-колокольчиках
Контейнеры для вторсырья в виде колокольчика в Москве позволили собрать более 2 тысяч тонн стекла и пластика в 2023 году, это на 10% больше, чем в 2022 году,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T08:50
2024-02-02T08:50
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Контейнеры для вторсырья в виде колокольчика в Москве позволили собрать более 2 тысяч тонн стекла и пластика в 2023 году, это на 10% больше, чем в 2022 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что желтые и зеленые контейнеры-колокола были установлены в парках и скверах, рядом со станциями метро и железнодорожными платформами. Всего в Москве насчитывается более тысячи таких контейнеров. "Популярностью среди горожан пользуются специальные желтые и зеленые контейнеры в виде колокольчиков для раздельного накопления пластика и стекла... Благодаря этим емкостям в 2023 году собрали 2034 тонны стекла и пластика, что на 10% больше, чем в 2022-м", - говорится в сообщении. Уточняется, что желтые контейнеры предназначены для изделий из пластика, в них можно складывать все его типы, кроме тех, что не поддаются переработке, а в зеленых можно оставлять стеклянную тару и стеклобой.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
В Москве за год собрали 2 тыс тонн стекла и пластика в урнах-колокольчиках
В Москве с помощью урн-колокольчиков в 2023 г собрали 2 тыс т стекла и пластика
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Контейнеры для вторсырья в виде колокольчика в Москве позволили собрать более 2 тысяч тонн стекла и пластика в 2023 году, это на 10% больше, чем в 2022 году, сообщается на сайте
мэра и правительства столицы.
Отмечается, что желтые и зеленые контейнеры-колокола были установлены в парках и скверах, рядом со станциями метро и железнодорожными платформами. Всего в Москве насчитывается более тысячи таких контейнеров.
Какое вторсырье лучше сдавать на переработку?
"Популярностью среди горожан пользуются специальные желтые и зеленые контейнеры в виде колокольчиков для раздельного накопления пластика и стекла... Благодаря этим емкостям в 2023 году собрали 2034 тонны стекла и пластика, что на 10% больше, чем в 2022-м", - говорится в сообщении.
Уточняется, что желтые контейнеры предназначены для изделий из пластика, в них можно складывать все его типы, кроме тех, что не поддаются переработке, а в зеленых можно оставлять стеклянную тару и стеклобой.
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