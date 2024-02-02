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На радость Москве. Зеленскому вынесли серьезное предупреждение - РИА Новости, 02.02.2024
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19:28 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/vsu-1925114421.html
На радость Москве. Зеленскому вынесли серьезное предупреждение
На радость Москве. Зеленскому вынесли серьезное предупреждение - РИА Новости, 02.02.2024
На радость Москве. Зеленскому вынесли серьезное предупреждение
Возможное решение президента Владимира Зеленского об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного будет иметь серьезные последствия для ситуации на фронте, пишет... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T19:28
2024-02-02T19:28
специальная военная операция на украине
в мире
москва
украина
владимир зеленский
кирилл буданов
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Возможное решение президента Владимира Зеленского об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного будет иметь серьезные последствия для ситуации на фронте, пишет Bloomberg."Однако Зеленскому следует хорошенько подумать о потенциальных издержках замены командира, которого так уважают его войска, потому что &lt;…&gt; только у Москвы есть повод для радости", — говорится в материале.Отмечается, что увольнение Залужного, напротив, нанесет ущерб и без того пошатнувшемуся моральному духу на фронте. Автор допускает, что соперники главы киевского режима могут оказаться правы, когда обвиняют его в том, что он желает ухода Залужного из политической ревности."Если, как утверждают некоторые источники, Зеленский считает, что сможет оживить оборону Украины и веру союзников, освежив высшее военное командование, то он, скорее всего, ошибается", — резюмируется в статье.По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский, конфликтующий с главкомом, встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.По информации CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.
https://ria.ru/20240202/zelenskiy-1925041744.html
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в мире, москва, украина, владимир зеленский, кирилл буданов, валерий залужный, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Украина, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
На радость Москве. Зеленскому вынесли серьезное предупреждение

Bloomberg: увольнение Залужного нанесет ущерб ВСУ на фронте

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Возможное решение президента Владимира Зеленского об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного будет иметь серьезные последствия для ситуации на фронте, пишет Bloomberg.
"Однако Зеленскому следует хорошенько подумать о потенциальных издержках замены командира, которого так уважают его войска, потому что <…> только у Москвы есть повод для радости", — говорится в материале.
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Отмечается, что увольнение Залужного, напротив, нанесет ущерб и без того пошатнувшемуся моральному духу на фронте. Автор допускает, что соперники главы киевского режима могут оказаться правы, когда обвиняют его в том, что он желает ухода Залужного из политической ревности.
"Если, как утверждают некоторые источники, Зеленский считает, что сможет оживить оборону Украины и веру союзников, освежив высшее военное командование, то он, скорее всего, ошибается", — резюмируется в статье.
По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский, конфликтующий с главкомом, встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.
По информации CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.
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