https://ria.ru/20240202/vsu-1925073013.html
ВСУ превратились в террористическую организацию, заявил Путин
ВСУ превратились в террористическую организацию, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
ВСУ превратились в террористическую организацию, заявил Путин
ВСУ превратились в террористическую организацию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:41
2024-02-02T16:41
2024-02-02T17:03
специальная военная операция на украине
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. ВСУ превратились в террористическую организацию, заявил президент России Владимир Путин."ВСУ превратились в террористическую организацию. Ничего секретного здесь нет", - сказал глава государства во время встречи с участниками форума "Все для Победы!".Также российский лидер рассказал историю о местном жителе Донецка, который, выйдя из своего дома, стал жертвой танкиста Украины. Он отметил, что мужчину застрелили, поскольку, по мнению Киева, мирные жители Донецка являются "террористами"."Это и есть неонацизм", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240126/terrorizm-1923747731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ превратились в террористическую организацию, заявил Путин
Путин: не секрет, что ВСУ превратились в террористическую организацию