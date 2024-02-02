https://ria.ru/20240202/vsu-1925073013.html

ВСУ превратились в террористическую организацию, заявил Путин

ВСУ превратились в террористическую организацию, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024

ВСУ превратились в террористическую организацию, заявил Путин

ВСУ превратились в террористическую организацию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:41

2024-02-02T16:41

2024-02-02T17:03

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

россия

украина

владимир путин

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0977ad4dc95718fb7e182868632700.jpg

ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. ВСУ превратились в террористическую организацию, заявил президент России Владимир Путин."ВСУ превратились в террористическую организацию. Ничего секретного здесь нет", - сказал глава государства во время встречи с участниками форума "Все для Победы!".Также российский лидер рассказал историю о местном жителе Донецка, который, выйдя из своего дома, стал жертвой танкиста Украины. Он отметил, что мужчину застрелили, поскольку, по мнению Киева, мирные жители Донецка являются "террористами"."Это и есть неонацизм", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240126/terrorizm-1923747731.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы украины, в мире, россия, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр