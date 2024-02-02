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ВСУ превратились в террористическую организацию, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 02.02.2024 (обновлено: 17:03 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/vsu-1925073013.html
ВСУ превратились в террористическую организацию, заявил Путин
ВСУ превратились в террористическую организацию, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
ВСУ превратились в террористическую организацию, заявил Путин
ВСУ превратились в террористическую организацию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:41
2024-02-02T17:03
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
россия
украина
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. ВСУ превратились в террористическую организацию, заявил президент России Владимир Путин."ВСУ превратились в террористическую организацию. Ничего секретного здесь нет", - сказал глава государства во время встречи с участниками форума "Все для Победы!".Также российский лидер рассказал историю о местном жителе Донецка, который, выйдя из своего дома, стал жертвой танкиста Украины. Он отметил, что мужчину застрелили, поскольку, по мнению Киева, мирные жители Донецка являются "террористами"."Это и есть неонацизм", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240126/terrorizm-1923747731.html
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вооруженные силы украины, в мире, россия, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ превратились в террористическую организацию, заявил Путин

Путин: не секрет, что ВСУ превратились в террористическую организацию

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. ВСУ превратились в террористическую организацию, заявил президент России Владимир Путин.
"ВСУ превратились в террористическую организацию. Ничего секретного здесь нет", - сказал глава государства во время встречи с участниками форума "Все для Победы!".
Также российский лидер рассказал историю о местном жителе Донецка, который, выйдя из своего дома, стал жертвой танкиста Украины. Он отметил, что мужчину застрелили, поскольку, по мнению Киева, мирные жители Донецка являются "террористами".
"Это и есть неонацизм", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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