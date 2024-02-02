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СМИ: ВСУ ушли в оборону из-за преимущества российской армии в снарядах - РИА Новости, 02.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:54 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/vsu-1925012433.html
СМИ: ВСУ ушли в оборону из-за преимущества российской армии в снарядах
СМИ: ВСУ ушли в оборону из-за преимущества российской армии в снарядах - РИА Новости, 02.02.2024
СМИ: ВСУ ушли в оборону из-за преимущества российской армии в снарядах
Подразделения ВСУ были вынуждены уйти в оборону и отказаться от наступательных действий из-за нехватки артиллерийских снарядов, пишет газета Politico со ссылкой РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:54
2024-02-02T12:54
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Подразделения ВСУ были вынуждены уйти в оборону и отказаться от наступательных действий из-за нехватки артиллерийских снарядов, пишет газета Politico со ссылкой на украинских военных. "Нехватка снарядов стала одной из главных причин перехода украинской армии к оборонительной тактике по всей линии фронта после провала летнего контрнаступления", - пишет издание. Ранее газета Financial Times сообщала, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и в 2024 году переходит к "активной обороне". При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года. "У нас в настоящий момент достаточно снарядов, чтобы обороняться, но для продолжения наступательных действий нам необходима помощь с боеприпасами. В конце концов при наступлении необходимо иметь больше снарядов, чем у противника, или хотя бы столько же", - сказал Politico неназванный высокопоставленный украинский офицер. Как отмечает издание, он признал, что "русские доминируют на поле боя благодаря своей артиллерии". Как пишет издание, Украина увеличивает производство снарядов внутри страны, но производимое количество засекречено и "слишком мало доходит до военных". Как сообщил Politico неназванный украинский артиллерист, военные получают снаряды прямо с заводов. При этом он признал, что военным никогда не хватало снарядов калибром 122 миллиметра. "В среднем мы делаем 15 выстрелов в день. Но бывали дни, когда мы производили более сотни выстрелов, а иногда и ни одного вовсе", - сообщил он. Военный отметил, что количество получаемых ими снарядов не возросло даже несмотря на усиление боев. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов. В середине января Владимир Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать войну с российской армией. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922352421.html
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украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: ВСУ ушли в оборону из-за преимущества российской армии в снарядах

Politico: ВСУ пришлось уйти в оборону из-за нехватки артиллерийских снарядов

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Подразделения ВСУ были вынуждены уйти в оборону и отказаться от наступательных действий из-за нехватки артиллерийских снарядов, пишет газета Politico со ссылкой на украинских военных.
"Нехватка снарядов стала одной из главных причин перехода украинской армии к оборонительной тактике по всей линии фронта после провала летнего контрнаступления", - пишет издание.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
"Ошибка исторического масштаба". В Киеве забили тревогу из-за решения ВСУ
19 января, 14:56
Ранее газета Financial Times сообщала, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и в 2024 году переходит к "активной обороне". При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года.
"У нас в настоящий момент достаточно снарядов, чтобы обороняться, но для продолжения наступательных действий нам необходима помощь с боеприпасами. В конце концов при наступлении необходимо иметь больше снарядов, чем у противника, или хотя бы столько же", - сказал Politico неназванный высокопоставленный украинский офицер. Как отмечает издание, он признал, что "русские доминируют на поле боя благодаря своей артиллерии".
Как пишет издание, Украина увеличивает производство снарядов внутри страны, но производимое количество засекречено и "слишком мало доходит до военных". Как сообщил Politico неназванный украинский артиллерист, военные получают снаряды прямо с заводов. При этом он признал, что военным никогда не хватало снарядов калибром 122 миллиметра. "В среднем мы делаем 15 выстрелов в день. Но бывали дни, когда мы производили более сотни выстрелов, а иногда и ни одного вовсе", - сообщил он. Военный отметил, что количество получаемых ими снарядов не возросло даже несмотря на усиление боев.
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Глава ГУР Украины Буданов признал продвижение российских войск
30 января, 21:10
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.
В середине января Владимир Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать войну с российской армией.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Украина уже сдалась, но пока не признала это
26 января, 08:00
 
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