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Махонин провел встречу с министром энергетики и минресурсов Индонезии - РИА Новости, 02.02.2024
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18:48 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/vstrecha-1925106892.html
Махонин провел встречу с министром энергетики и минресурсов Индонезии
Махонин провел встречу с министром энергетики и минресурсов Индонезии - РИА Новости, 02.02.2024
Махонин провел встречу с министром энергетики и минресурсов Индонезии
В пятницу состоялся официальный визит делегации Пермского края в Индонезию, где глава региона Дмитрий Махонин встретился с министром энергетики и минеральных... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:48
2024-02-02T18:48
пермский край
индонезия
дмитрий махонин
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. В пятницу состоялся официальный визит делегации Пермского края в Индонезию, где глава региона Дмитрий Махонин встретился с министром энергетики и минеральных ресурсов Республики Индонезия Арифином Тасрифом, сообщает пресс-служба краевого правительства. По словам губернатора Пермского края, главные задачи визита в Индонезию - развитие промышленной кооперации между пермскими и индонезийскими компаниями. Также важной является возможность открытия совместных производств с частными или государственными партнерами, а также взаимодействие региона и страны в образовании и науке. Махонин напомнил, что Пермский край является промышленным субъектом России. В этом регионе развиты химическая, нефтехимическая, машиностроительная и другие отрасли промышленности. На встрече была продемонстрирована продукция восьми пермских компаний. Так, была презентована продукция АО "Инкаб", АО "Элкам-Нефтемаш", ООО "Меридиан", разрабатывающих уникальное оборудование и технологии для нефтегазового и энергетического сектора. "Для развития промышленности Прикамья важны гарантированный рынок сбыта и стабильные заказчики. В нашем регионе наработан серьезный опыт в части промышленной кооперации. Сегодня в ней участвуют 540 прикамских предприятий, мы работаем с 40 крупнейшими российскими и зарубежными корпорациями-заказчиками, в том числе, в области нефти, газа и энергетики. Поэтому мы открыты для сотрудничества с компаниями Индонезии. Кроме того, есть интерес в организации и проведении реверсных бизнес-миссий", – цитирует пресс-служба Махонина. Также Махонин во время встречи рассказал о высоком уровне подготовки пермскими вузами специалистов для различных сфер. В регионе выпускают высококвалифицированные кадры для фармацевтической промышленности, в областях аэрокосмических технологий, нефтегазового инжиниринга и других. На встрече принимающей стороне презентовали перспективы партнерства в области науки с уникальным научно-образовательным центром (НОЦ) мирового уровня "Рациональное недропользование". В центр входят учреждения высшего образования страны, научные институты и промышленные предприятия. В рамках Пермского НОЦ ведутся прикладные исследования и разработки высокотехнологичной продукции, создаются новые конкурентоспособные технологии, а также апробируется их внедрение в производство. Особая роль отводится проектам, связанным с нефтедобычей, а также развитию информационных и других технологий. В свою очередь, министр Индонезии выразил слова благодарности делегации Пермского края за визит. Он сообщил, что индонезийские компании интересуются высокими технологиями, которые используются в пермской промышленности.
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пермский край, индонезия, дмитрий махонин
Пермский край, Индонезия, Дмитрий Махонин

Махонин провел встречу с министром энергетики и минресурсов Индонезии

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГубернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. В пятницу состоялся официальный визит делегации Пермского края в Индонезию, где глава региона Дмитрий Махонин встретился с министром энергетики и минеральных ресурсов Республики Индонезия Арифином Тасрифом, сообщает пресс-служба краевого правительства.
По словам губернатора Пермского края, главные задачи визита в Индонезию - развитие промышленной кооперации между пермскими и индонезийскими компаниями. Также важной является возможность открытия совместных производств с частными или государственными партнерами, а также взаимодействие региона и страны в образовании и науке.
Махонин напомнил, что Пермский край является промышленным субъектом России. В этом регионе развиты химическая, нефтехимическая, машиностроительная и другие отрасли промышленности.
На встрече была продемонстрирована продукция восьми пермских компаний. Так, была презентована продукция АО "Инкаб", АО "Элкам-Нефтемаш", ООО "Меридиан", разрабатывающих уникальное оборудование и технологии для нефтегазового и энергетического сектора.
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"Для развития промышленности Прикамья важны гарантированный рынок сбыта и стабильные заказчики. В нашем регионе наработан серьезный опыт в части промышленной кооперации. Сегодня в ней участвуют 540 прикамских предприятий, мы работаем с 40 крупнейшими российскими и зарубежными корпорациями-заказчиками, в том числе, в области нефти, газа и энергетики. Поэтому мы открыты для сотрудничества с компаниями Индонезии. Кроме того, есть интерес в организации и проведении реверсных бизнес-миссий", – цитирует пресс-служба Махонина.
Также Махонин во время встречи рассказал о высоком уровне подготовки пермскими вузами специалистов для различных сфер. В регионе выпускают высококвалифицированные кадры для фармацевтической промышленности, в областях аэрокосмических технологий, нефтегазового инжиниринга и других.
На встрече принимающей стороне презентовали перспективы партнерства в области науки с уникальным научно-образовательным центром (НОЦ) мирового уровня "Рациональное недропользование". В центр входят учреждения высшего образования страны, научные институты и промышленные предприятия. В рамках Пермского НОЦ ведутся прикладные исследования и разработки высокотехнологичной продукции, создаются новые конкурентоспособные технологии, а также апробируется их внедрение в производство. Особая роль отводится проектам, связанным с нефтедобычей, а также развитию информационных и других технологий.
В свою очередь, министр Индонезии выразил слова благодарности делегации Пермского края за визит. Он сообщил, что индонезийские компании интересуются высокими технологиями, которые используются в пермской промышленности.
 
Пермский крайИндонезияДмитрий Махонин
 
 
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