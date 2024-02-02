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Махонин провел встречу с министром энергетики и минресурсов Индонезии

Махонин провел встречу с министром энергетики и минресурсов Индонезии - РИА Новости, 02.02.2024

Махонин провел встречу с министром энергетики и минресурсов Индонезии

В пятницу состоялся официальный визит делегации Пермского края в Индонезию, где глава региона Дмитрий Махонин встретился с министром энергетики и минеральных... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T18:48

2024-02-02T18:48

2024-02-02T18:48

пермский край

индонезия

дмитрий махонин

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. В пятницу состоялся официальный визит делегации Пермского края в Индонезию, где глава региона Дмитрий Махонин встретился с министром энергетики и минеральных ресурсов Республики Индонезия Арифином Тасрифом, сообщает пресс-служба краевого правительства. По словам губернатора Пермского края, главные задачи визита в Индонезию - развитие промышленной кооперации между пермскими и индонезийскими компаниями. Также важной является возможность открытия совместных производств с частными или государственными партнерами, а также взаимодействие региона и страны в образовании и науке. Махонин напомнил, что Пермский край является промышленным субъектом России. В этом регионе развиты химическая, нефтехимическая, машиностроительная и другие отрасли промышленности. На встрече была продемонстрирована продукция восьми пермских компаний. Так, была презентована продукция АО "Инкаб", АО "Элкам-Нефтемаш", ООО "Меридиан", разрабатывающих уникальное оборудование и технологии для нефтегазового и энергетического сектора. "Для развития промышленности Прикамья важны гарантированный рынок сбыта и стабильные заказчики. В нашем регионе наработан серьезный опыт в части промышленной кооперации. Сегодня в ней участвуют 540 прикамских предприятий, мы работаем с 40 крупнейшими российскими и зарубежными корпорациями-заказчиками, в том числе, в области нефти, газа и энергетики. Поэтому мы открыты для сотрудничества с компаниями Индонезии. Кроме того, есть интерес в организации и проведении реверсных бизнес-миссий", – цитирует пресс-служба Махонина. Также Махонин во время встречи рассказал о высоком уровне подготовки пермскими вузами специалистов для различных сфер. В регионе выпускают высококвалифицированные кадры для фармацевтической промышленности, в областях аэрокосмических технологий, нефтегазового инжиниринга и других. На встрече принимающей стороне презентовали перспективы партнерства в области науки с уникальным научно-образовательным центром (НОЦ) мирового уровня "Рациональное недропользование". В центр входят учреждения высшего образования страны, научные институты и промышленные предприятия. В рамках Пермского НОЦ ведутся прикладные исследования и разработки высокотехнологичной продукции, создаются новые конкурентоспособные технологии, а также апробируется их внедрение в производство. Особая роль отводится проектам, связанным с нефтедобычей, а также развитию информационных и других технологий. В свою очередь, министр Индонезии выразил слова благодарности делегации Пермского края за визит. Он сообщил, что индонезийские компании интересуются высокими технологиями, которые используются в пермской промышленности.

https://ria.ru/20231227/perm-1917965009.html

пермский край

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, индонезия, дмитрий махонин