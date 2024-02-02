https://ria.ru/20240202/vengriya-1925117662.html
Правящий альянс Венгрии пока не будет голосовать по приему Швеции в НАТО
Правящий альянс Венгрии пока не будет голосовать по приему Швеции в НАТО - РИА Новости, 02.02.2024
Правящий альянс Венгрии пока не будет голосовать по приему Швеции в НАТО
Правящий альянс Венгрии Фидес-Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) не примет участия в голосовании по ратификации шведской заявки в НАТО на... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T19:50
2024-02-02T19:50
2024-02-02T20:30
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БУДАПЕШТ, 2 фев - РИА Новости. Правящий альянс Венгрии Фидес-Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) не примет участия в голосовании по ратификации шведской заявки в НАТО на заседании 5 февраля, дождется личной встречи премьер-министров Венгрии и Швеции, сообщает венгерский портал ATV.В пресс-службе парламентской фракции "Фидес" ATV сообщили, что представители партий "Фидес" и "ХДНП" не будут участвовать во внеочередном заседании парламента, добавив, что "с окончательным голосованием будут ждать встречи двух премьер-министров". Ранее на сайте венгерского парламента появилась информация о внеочередном заседании в 13.00 (15.00 мск) в понедельник. Заседание было назначено после того, как группа депутатов от оппозиционных партий обратилась к спикеру венгерского парламента Ласло Кеверу с призывом созвать внеочередное заседание для ратификации шведской заявки. По правилам, заседание должно быть назначено, если его требует как минимум 20% депутатов.Поскольку альянс Фидес-ХДНП имеет 135 мест в парламенте из 199, голосование не состоится из-за отсутствия кворума.
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в мире, швеция, венгрия, нато
В мире, Швеция, Венгрия, НАТО
Правящий альянс Венгрии пока не будет голосовать по приему Швеции в НАТО
Правящий альянс Венгрии не будет голосовать по приему Швеции в НАТО 5 февраля
БУДАПЕШТ, 2 фев - РИА Новости.
Правящий альянс Венгрии Фидес-Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) не примет участия в голосовании по ратификации шведской заявки в НАТО на заседании 5 февраля, дождется личной встречи премьер-министров Венгрии и Швеции, сообщает венгерский портал
ATV.
В пресс-службе парламентской фракции "Фидес" ATV сообщили, что представители партий "Фидес" и "ХДНП" не будут участвовать во внеочередном заседании парламента, добавив, что "с окончательным голосованием будут ждать встречи двух премьер-министров".
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Ранее на сайте венгерского парламента появилась информация о внеочередном заседании в 13.00 (15.00 мск) в понедельник. Заседание было назначено после того, как группа депутатов от оппозиционных партий обратилась к спикеру венгерского парламента Ласло Кеверу с призывом созвать внеочередное заседание для ратификации шведской заявки. По правилам, заседание должно быть назначено, если его требует как минимум 20% депутатов.
Поскольку альянс Фидес-ХДНП имеет 135 мест в парламенте из 199, голосование не состоится из-за отсутствия кворума.
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