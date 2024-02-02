https://ria.ru/20240202/veb-1925109539.html

ВЭБ сотрудничает с фондом "Защитники Отечества" в поддержке ветеранов СВО

ВЭБ сотрудничает с фондом "Защитники Отечества" в поддержке ветеранов СВО - РИА Новости, 02.02.2024

ВЭБ сотрудничает с фондом "Защитники Отечества" в поддержке ветеранов СВО

Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и ВЭБ.РФ заключили в пятницу соглашение о сотрудничестве при... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T19:23

2024-02-02T19:23

2024-02-02T19:23

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и ВЭБ.РФ заключили в пятницу соглашение о сотрудничестве при реализации программ поддержки и сопровождения ветеранов СВО и семей бойцов, сообщает корпорация развития.Подписи под документом поставили председатель фонда Анна Цивилева и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.Соглашение направлено на создание условий, обеспечивающих высокое качество жизни и активную деятельность участников СВО и членов их семей, близких погибших военнослужащих.Как отметила Цивилева на встрече в павильоне ВЭБ.РФ "Города для жизни сбываются" на Международной выставке-форуме "Россия" руководитель фонда "Защитники Отечества", партнерство с ВЭБ.РФ откроет дополнительные возможности по индивидуальному сопровождению участников СВО, медицинской и социальной реабилитации, поддержке предпринимательской активности ветеранов СВО, их интеграции в общественную жизнь."Наша общая задача – вовлечь ребят, вернувшихся из зоны СВО, в активную жизнь, создать условия для их профессионального обучения, переподготовки, для открытия собственного дела. Сотрудничество с ВЭБ.РФ позволит фонду значительно усилить комплексную систему сопровождения ветеранов в части производства технических средств реабилитации, переобучения и трудоустройства, а также различных программ, которые будут способствовать формированию в обществе чувства гордости за защитников Отечества", – приводятся в сообщении слова Цивилевой.Как подчеркнул на встрече председатель ВЭБ.РФ, в корпорации чувствуют особую ответственность за оказание содействия ветеранам СВО, членам их семей в профессиональной подготовке."Кому-то надо обучить детей, кому-то нужно получить новую специальность. Президент сказал, что из участников СВО будет формироваться новая элита. Это очень серьезный сигнал, но для этого нужно быть профессионально подготовленными. Мы сейчас вместе с ведущими вузами такую подготовку можем запустить. Главное, чтобы вы понимали: здесь нет никаких ограничений. Мы готовы помогать и как наставники – по тем специальностям, которые касаются экономики, финансов, юриспруденции", - сказал Шувалов.Участники встречи обсудили также вопросы организации первоначального бизнес-образования для желающих реализовать идеи по развитию своих городов и поселков, форматы поддержки социокультурных инициатив ветеранов и семей военнослужащих, в том числе, при подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также задачи оснащения школьных музеев СВО."У нас есть компания "Просвещение". Она обеспечивает учебниками всю страну и оснащает школы современным оборудованием. Мы можем с ними отработать современный модуль виртуального музея, посвященного героям СВО – и всей страны, и в привязке к конкретной местности", - предложил глава ВЭБ.РФ.

https://ria.ru/20240127/ekonomika-1923848110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, игорь шувалов, вэб.рф (вэб), просвещение , сво, экономика