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Российские дизайнеры могут сделать вагон с маникюрным кабинетом и солярием - РИА Новости, 02.02.2024
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02:48 02.02.2024
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Российские дизайнеры могут сделать вагон с маникюрным кабинетом и солярием
Российские дизайнеры могут сделать вагон с маникюрным кабинетом и солярием - РИА Новости, 02.02.2024
Российские дизайнеры могут сделать вагон с маникюрным кабинетом и солярием
Российские дизайнеры поездов готовы спроектировать вагон с маникюрным кабинетом, дискотекой и солярием, но сомневаются в востребованности этих сервисов у... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T02:48
2024-02-02T02:48
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские дизайнеры поездов готовы спроектировать вагон с маникюрным кабинетом, дискотекой и солярием, но сомневаются в востребованности этих сервисов у пассажиров, сообщил РИА Новости шеф-дизайнер отечественного центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Алексей Шаршаков. "В этом вопросе самое главное - анализ потребностей конечного пользователя и формулировки технического задания от заказчика. Спроектировать можно любой вагон – и с маникюрным кабинетом, и с дискотекой, и с солярием. Только вопрос: будет ли это востребовано у пассажиров? Будет ли возможность наладить производство? И так далее", - ответил Шаршаков на вопрос, есть ли у компании вариант дизайна вагона с салоном красоты или маникюрным кабинетом. По его мнению, например, маникюрный кабинет внутри движущегося поезда "довольно опасный аттракцион". "Я бы побоялся туда пойти", - резюмировал Шаршаков. 2050.ЛАБ разрабатывал дизайн новых пассажирских вагонов, в том числе трех вариантов плацкарта, один из которых с местами-капсулами, вагонов для метро Москвы и Санкт-Петербурга, интерьера поездов "Иволга 3.0" и др.
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москва, санкт-петербург, общество, россия
Москва, Санкт-Петербург, Общество, Россия
Российские дизайнеры могут сделать вагон с маникюрным кабинетом и солярием

Шаршаков: дизайнеры могут сделать вагон с маникюрным кабинетом и солярием

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ купе спального вагона I класса нового российского поезда класса "Люкс" - "Гранд-экспресс" сообщением Москва - Санкт-Петербург
В купе спального вагона I класса нового российского поезда класса Люкс - Гранд-экспресс сообщением Москва - Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В купе спального вагона I класса нового российского поезда класса "Люкс" - "Гранд-экспресс" сообщением Москва - Санкт-Петербург. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские дизайнеры поездов готовы спроектировать вагон с маникюрным кабинетом, дискотекой и солярием, но сомневаются в востребованности этих сервисов у пассажиров, сообщил РИА Новости шеф-дизайнер отечественного центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Алексей Шаршаков.
«
"В этом вопросе самое главное - анализ потребностей конечного пользователя и формулировки технического задания от заказчика. Спроектировать можно любой вагон – и с маникюрным кабинетом, и с дискотекой, и с солярием. Только вопрос: будет ли это востребовано у пассажиров? Будет ли возможность наладить производство? И так далее", - ответил Шаршаков на вопрос, есть ли у компании вариант дизайна вагона с салоном красоты или маникюрным кабинетом.
По его мнению, например, маникюрный кабинет внутри движущегося поезда "довольно опасный аттракцион". "Я бы побоялся туда пойти", - резюмировал Шаршаков.
2050.ЛАБ разрабатывал дизайн новых пассажирских вагонов, в том числе трех вариантов плацкарта, один из которых с местами-капсулами, вагонов для метро Москвы и Санкт-Петербурга, интерьера поездов "Иволга 3.0" и др.
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