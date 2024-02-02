https://ria.ru/20240202/vagony-1924932626.html

Российские дизайнеры могут сделать вагон с маникюрным кабинетом и солярием

Российские дизайнеры могут сделать вагон с маникюрным кабинетом и солярием - РИА Новости, 02.02.2024

Российские дизайнеры могут сделать вагон с маникюрным кабинетом и солярием

Российские дизайнеры поездов готовы спроектировать вагон с маникюрным кабинетом, дискотекой и солярием, но сомневаются в востребованности этих сервисов у... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T02:48

2024-02-02T02:48

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские дизайнеры поездов готовы спроектировать вагон с маникюрным кабинетом, дискотекой и солярием, но сомневаются в востребованности этих сервисов у пассажиров, сообщил РИА Новости шеф-дизайнер отечественного центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Алексей Шаршаков. "В этом вопросе самое главное - анализ потребностей конечного пользователя и формулировки технического задания от заказчика. Спроектировать можно любой вагон – и с маникюрным кабинетом, и с дискотекой, и с солярием. Только вопрос: будет ли это востребовано у пассажиров? Будет ли возможность наладить производство? И так далее", - ответил Шаршаков на вопрос, есть ли у компании вариант дизайна вагона с салоном красоты или маникюрным кабинетом. По его мнению, например, маникюрный кабинет внутри движущегося поезда "довольно опасный аттракцион". "Я бы побоялся туда пойти", - резюмировал Шаршаков. 2050.ЛАБ разрабатывал дизайн новых пассажирских вагонов, в том числе трех вариантов плацкарта, один из которых с местами-капсулами, вагонов для метро Москвы и Санкт-Петербурга, интерьера поездов "Иволга 3.0" и др.

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