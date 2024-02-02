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СМИ: Украина раскрыла российским военным неожиданную уязвимость НАТО - РИА Новости, 02.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:59 02.02.2024 (обновлено: 06:42 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/uyazvimost-1924935319.html
СМИ: Украина раскрыла российским военным неожиданную уязвимость НАТО
СМИ: Украина раскрыла российским военным неожиданную уязвимость НАТО - РИА Новости, 02.02.2024
СМИ: Украина раскрыла российским военным неожиданную уязвимость НАТО
Гибридные системы ПВО ВСУ FrankenSAM показали российским военным уязвимость НАТО, пишет Business Insider. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T03:59
2024-02-02T06:42
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Гибридные системы ПВО ВСУ FrankenSAM показали российским военным уязвимость НАТО, пишет Business Insider.&quot;Украинское экспериментальное оружие FrankenSAM выявило огромный пробел в арсенале США&quot;, — говорится в статье.По мнению американского полковника морской пехоты в отставке Марка Канциана, использование такого типа оружия со стороны ВСУ показывает нехватку наземных систем противовоздушной обороны в странах Североатлантического альянса, включая США."То, как сейчас Россия ведет боевые действия, также показывает, как НАТО нуждается в этих видах оружия, если альянс хочет быть готовым к будущим конфликтам", — добавил военный эксперт.Ранее New York Times сообщила, что Вашингтон приступил в 2022 году к разработке FrankenSAM, состоящую из компонентов советского и западного вооружения.Белый дом 7 декабря заявил, что Пентагон предоставил Украине данные для начала местного производства некоторых образцов гибридных систем ПВО.
https://ria.ru/20240202/oshibka-1924931210.html
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в мире, сша, россия, вооруженные силы украины, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина
СМИ: Украина раскрыла российским военным неожиданную уязвимость НАТО

BI: экспериментальное оружие ВСУ FrankenSAM показало России слабость НАТО

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Гибридные системы ПВО ВСУ FrankenSAM показали российским военным уязвимость НАТО, пишет Business Insider.
«

"Украинское экспериментальное оружие FrankenSAM выявило огромный пробел в арсенале США", — говорится в статье.

По мнению американского полковника морской пехоты в отставке Марка Канциана, использование такого типа оружия со стороны ВСУ показывает нехватку наземных систем противовоздушной обороны в странах Североатлантического альянса, включая США.
"То, как сейчас Россия ведет боевые действия, также показывает, как НАТО нуждается в этих видах оружия, если альянс хочет быть готовым к будущим конфликтам", — добавил военный эксперт.
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Ранее New York Times сообщила, что Вашингтон приступил в 2022 году к разработке FrankenSAM, состоящую из компонентов советского и западного вооружения.
Белый дом 7 декабря заявил, что Пентагон предоставил Украине данные для начала местного производства некоторых образцов гибридных систем ПВО.
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