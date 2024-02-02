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СМИ: Украина раскрыла российским военным неожиданную уязвимость НАТО
СМИ: Украина раскрыла российским военным неожиданную уязвимость НАТО - РИА Новости, 02.02.2024
СМИ: Украина раскрыла российским военным неожиданную уязвимость НАТО
Гибридные системы ПВО ВСУ FrankenSAM показали российским военным уязвимость НАТО, пишет Business Insider. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T03:59
2024-02-02T03:59
2024-02-02T06:42
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Гибридные системы ПВО ВСУ FrankenSAM показали российским военным уязвимость НАТО, пишет Business Insider."Украинское экспериментальное оружие FrankenSAM выявило огромный пробел в арсенале США", — говорится в статье.По мнению американского полковника морской пехоты в отставке Марка Канциана, использование такого типа оружия со стороны ВСУ показывает нехватку наземных систем противовоздушной обороны в странах Североатлантического альянса, включая США."То, как сейчас Россия ведет боевые действия, также показывает, как НАТО нуждается в этих видах оружия, если альянс хочет быть готовым к будущим конфликтам", — добавил военный эксперт.Ранее New York Times сообщила, что Вашингтон приступил в 2022 году к разработке FrankenSAM, состоящую из компонентов советского и западного вооружения.Белый дом 7 декабря заявил, что Пентагон предоставил Украине данные для начала местного производства некоторых образцов гибридных систем ПВО.
https://ria.ru/20240202/oshibka-1924931210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СМИ: Украина раскрыла российским военным неожиданную уязвимость НАТО
BI: экспериментальное оружие ВСУ FrankenSAM показало России слабость НАТО