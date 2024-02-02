Захарова раскритиковала политику США в палестино-израильском конфликте
Захарова заявила о кровавом лицемерии США по отношению к Израилю и Палестине
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Переменчивая политика США в отношении палестинцев и израильтян в зависимости от политической выгоды Вашингтона - это "кровавое лицемерие", заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий его администрации вводить санкции против еврейских поселенцев, причастных к актам насилия на Западном берегу реки Иордан.
Захарова отметила, что сперва президент США "признает поселенческую деятельность Израиля, мотивируя израильтян к освоению палестинских земель", а потом президент США издает указ, разрешающий введение санкций против поселенцев.
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"Вот эта постоянная манипуляция и есть проявление национализма и ксенофобии, когда на чувствах палестинцев и израильтян, иудеев и мусульман американское государство играет в зависимости от политической выгоды и ради очередной "сделки Белого дома". Кровавое лицемерие Вашингтона", - написала Захарова.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины, превысило 27 тысяч, более 66 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.