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"В пользу России". В США неожиданно отреагировали на решение ЕС по Украине - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 02.02.2024 (обновлено: 19:00 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/ukraina-1925104383.html
"В пользу России". В США неожиданно отреагировали на решение ЕС по Украине
"В пользу России". В США неожиданно отреагировали на решение ЕС по Украине - РИА Новости, 02.02.2024
"В пользу России". В США неожиданно отреагировали на решение ЕС по Украине
Выделенная Европейским союзом финансовая помощь Украине не повлияет на расстановку сил на театре военных действий, заявил профессор Чикагского университета... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:37
2024-02-02T19:00
специальная военная операция на украине
украина
брюссель
киев
джон миршаймер
виктор орбан
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Выделенная Европейским союзом финансовая помощь Украине не повлияет на расстановку сил на театре военных действий, заявил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Вот в чем настоящая проблема: в конце концов эти деньги не окажут существенного влияния на то, что происходит на поле боя, и, как следствие, ситуация будет и дальше складываться в пользу России", — отметил он.По словам профессора, у Запада нет промышленной базы, которая могла бы создать большое количество вооружений для передачи ВСУ. Он добавил, что текущий пакет помощи по этой причине пойдет на поддержание правительства на плаву, а не для покупки новой техники.При этом он заметил, что российские войска обладают значительным преимуществом не только в людских ресурсах, но и с точки зрения вооружений.В четверг все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Киеву 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на ближайшие четыре года. При этом, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который был активным противником выделения этих средств, эта сумма пойдет не на оружие ВСУ, а на поддержку экономики Украины.
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украина, брюссель, киев, джон миршаймер, виктор орбан, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Брюссель, Киев, Джон Миршаймер, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
"В пользу России". В США неожиданно отреагировали на решение ЕС по Украине

Миршаймер: новая помощь ЕС для Украины не повлияет на успехи России на фронте

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Выделенная Европейским союзом финансовая помощь Украине не повлияет на расстановку сил на театре военных действий, заявил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Вот в чем настоящая проблема: в конце концов эти деньги не окажут существенного влияния на то, что происходит на поле боя, и, как следствие, ситуация будет и дальше складываться в пользу России", — отметил он.
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Вчера, 15:44
По словам профессора, у Запада нет промышленной базы, которая могла бы создать большое количество вооружений для передачи ВСУ. Он добавил, что текущий пакет помощи по этой причине пойдет на поддержание правительства на плаву, а не для покупки новой техники.
При этом он заметил, что российские войска обладают значительным преимуществом не только в людских ресурсах, но и с точки зрения вооружений.
В четверг все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Киеву 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на ближайшие четыре года. При этом, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который был активным противником выделения этих средств, эта сумма пойдет не на оружие ВСУ, а на поддержку экономики Украины.
Как Европа помогает УкраинеКак Европа помогает Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБрюссельКиевДжон МиршаймерВиктор ОрбанВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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