https://ria.ru/20240202/ukraina-1925087796.html
ЕС признал, что решение о помощи Киеву на 50 миллиардов евро политическое
ЕС признал, что решение о помощи Киеву на 50 миллиардов евро политическое - РИА Новости, 02.02.2024
ЕС признал, что решение о помощи Киеву на 50 миллиардов евро политическое
В ЕС признали, что достигнутая 1 февраля на саммите в Брюсселе договоренность об увеличении многолетнего бюджета союза, включая 50 миллиардов евро на помощь... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:28
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. В ЕС признали, что достигнутая 1 февраля на саммите в Брюсселе договоренность об увеличении многолетнего бюджета союза, включая 50 миллиардов евро на помощь Украине, "пока только политическая", она требует законодательного утверждения, а также разработки конкретного практического механизма. Лидеры государств и правительств стран Евросоюза на саммите 1 февраля в Брюсселе согласовали долгосрочное финансирование Украины на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились о введении механизма и отчетности, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. "Достигнутая на саммите в Брюсселе договоренность – это только политическое решение. Теперь его нужно оформить законодательно, для этого мы планируем провести переговоры с Советом ЕС и Европарламентом в Страсбурге на следующей неделе… Надеемся, что согласованный текст будет принят в конце февраля, так как Украина нуждается в срочном финансировании", - сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Он добавил, что дата выделения первого транша из согласованного пакета неизвестна, она будет зависеть, прежде всего, от сроков, когда такое решение официально вступит в силу, а оно, в свою очередь, связано с законодательными процедурами. Источник выразил надежду, что первый платеж все же возможно согласовать к марту.
https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брюссель, украина, киев, европарламент, евросоюз, в мире
Брюссель, Украина, Киев, Европарламент, Евросоюз, В мире
ЕС признал, что решение о помощи Киеву на 50 миллиардов евро политическое
ЕС признал, что решение о помощи Киеву на 50 миллиардов евро политическое
БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. В ЕС признали, что достигнутая 1 февраля на саммите в Брюсселе договоренность об увеличении многолетнего бюджета союза, включая 50 миллиардов евро на помощь Украине, "пока только политическая", она требует законодательного утверждения, а также разработки конкретного практического механизма.
Лидеры государств и правительств стран Евросоюза на саммите 1 февраля в Брюсселе согласовали долгосрочное финансирование Украины на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились о введении механизма и отчетности, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.
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"Достигнутая на саммите в Брюсселе договоренность – это только политическое решение. Теперь его нужно оформить законодательно, для этого мы планируем провести переговоры с Советом ЕС и Европарламентом
в Страсбурге
на следующей неделе… Надеемся, что согласованный текст будет принят в конце февраля, так как Украина нуждается в срочном финансировании", - сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Он добавил, что дата выделения первого транша из согласованного пакета неизвестна, она будет зависеть, прежде всего, от сроков, когда такое решение официально вступит в силу, а оно, в свою очередь, связано с законодательными процедурами. Источник выразил надежду, что первый платеж все же возможно согласовать к марту.
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