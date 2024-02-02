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Путин: хозяева украинских неонацистов толкают их к продолжению конфликта - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 02.02.2024 (обновлено: 15:45 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/ukraina-1925053038.html
Путин: хозяева украинских неонацистов толкают их к продолжению конфликта
Путин: хозяева украинских неонацистов толкают их к продолжению конфликта - РИА Новости, 02.02.2024
Путин: хозяева украинских неонацистов толкают их к продолжению конфликта
Президент России Владимир Путин заявил, что хозяева неонацистов, захвативших власть на Украине в результате государственного переворота, нацеливают их на... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:36
2024-02-02T15:45
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что хозяева неонацистов, захвативших власть на Украине в результате государственного переворота, нацеливают их на продолжение конфликта с Россией."Все здесь, все работают на ребят, которые на передке воюют с сегодняшними неонацистами, которые захватили власть на Украине несколько лет назад в результате госпереворота, и их хозяева нацеливают их на Россию, используют их как инструмент в борьбе с Россией", - сказал Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы".
https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html
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украина, в мире, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Путин
Путин: хозяева украинских неонацистов толкают их к продолжению конфликта

Путин: хозяева неонацистов на Украине подталкивают их к продолжению конфликта

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что хозяева неонацистов, захвативших власть на Украине в результате государственного переворота, нацеливают их на продолжение конфликта с Россией.
"Все здесь, все работают на ребят, которые на передке воюют с сегодняшними неонацистами, которые захватили власть на Украине несколько лет назад в результате госпереворота, и их хозяева нацеливают их на Россию, используют их как инструмент в борьбе с Россией", - сказал Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир Путин
 
 
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