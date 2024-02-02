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Офицер ВСУ обратился к Киеву из-за России
Офицер ВСУ обратился к Киеву из-за России - РИА Новости, 02.02.2024
Офицер ВСУ обратился к Киеву из-за России
Российские войска, в отличие от украинских, доминируют на фронте благодаря артиллерии, поэтому Киев должен утолить снарядный голод армии, заявил офицер ВСУ в... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:49
2024-02-02T13:49
2024-02-02T16:05
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские войска, в отличие от украинских, доминируют на фронте благодаря артиллерии, поэтому Киев должен утолить снарядный голод армии, заявил офицер ВСУ в интервью Politico. "На некоторых направлениях количество боеприпасов у россиян иногда во много раз превышает наши возможности", — сказал он. Офицер напомнил, что для успеха на поле боя боеприпасов должно быть гораздо больше, чем у противника, или по крайней мере столько же. Его слова подтвердил украинский артиллерист, который в разговоре с изданием также сообщил о нехватке боеприпасов. На этой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров написал коллегам из ЕС письмо, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ и заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше снарядов.В середине января Владимир Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать в противостоянии с российской армией.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Офицер ВСУ обратился к Киеву из-за России
Офицер ВСУ признал доминирование ВС РФ на фронте из-за артиллерии