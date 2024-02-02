Рейтинг@Mail.ru
Офицер ВСУ обратился к Киеву из-за России - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 02.02.2024 (обновлено: 16:05 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/ukraina-1925026509.html
Офицер ВСУ обратился к Киеву из-за России
Офицер ВСУ обратился к Киеву из-за России - РИА Новости, 02.02.2024
Офицер ВСУ обратился к Киеву из-за России
Российские войска, в отличие от украинских, доминируют на фронте благодаря артиллерии, поэтому Киев должен утолить снарядный голод армии, заявил офицер ВСУ в... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:49
2024-02-02T16:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c77169bfb6cdfbc8aaf7a1406f7ffd4e.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские войска, в отличие от украинских, доминируют на фронте благодаря артиллерии, поэтому Киев должен утолить снарядный голод армии, заявил офицер ВСУ в интервью Politico. "На некоторых направлениях количество боеприпасов у россиян иногда во много раз превышает наши возможности", — сказал он. Офицер напомнил, что для успеха на поле боя боеприпасов должно быть гораздо больше, чем у противника, или по крайней мере столько же. Его слова подтвердил украинский артиллерист, который в разговоре с изданием также сообщил о нехватке боеприпасов. На этой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров написал коллегам из ЕС письмо, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ и заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше снарядов.В середине января Владимир Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать в противостоянии с российской армией.
https://ria.ru/20240202/budanov-1925004878.html
https://ria.ru/20240202/makron-1924959118.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f6b2cc0ca5fe1a171f2da8b6f82bcd7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Офицер ВСУ обратился к Киеву из-за России

Офицер ВСУ признал доминирование ВС РФ на фронте из-за артиллерии

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские войска, в отличие от украинских, доминируют на фронте благодаря артиллерии, поэтому Киев должен утолить снарядный голод армии, заявил офицер ВСУ в интервью Politico.
"На некоторых направлениях количество боеприпасов у россиян иногда во много раз превышает наши возможности", — сказал он.
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Угрозы Буданова вызвали шок в Германии
Вчера, 12:28
Офицер напомнил, что для успеха на поле боя боеприпасов должно быть гораздо больше, чем у противника, или по крайней мере столько же.
Его слова подтвердил украинский артиллерист, который в разговоре с изданием также сообщил о нехватке боеприпасов.
На этой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров написал коллегам из ЕС письмо, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ и заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше снарядов.
В середине января Владимир Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать в противостоянии с российской армией.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Макрон сделал шокирующее заявление о России
Вчера, 09:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала