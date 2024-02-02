https://ria.ru/20240202/ukraina-1925026509.html

Офицер ВСУ обратился к Киеву из-за России

Офицер ВСУ обратился к Киеву из-за России - РИА Новости, 02.02.2024

Офицер ВСУ обратился к Киеву из-за России

Российские войска, в отличие от украинских, доминируют на фронте благодаря артиллерии, поэтому Киев должен утолить снарядный голод армии, заявил офицер ВСУ в... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:49

2024-02-02T13:49

2024-02-02T16:05

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские войска, в отличие от украинских, доминируют на фронте благодаря артиллерии, поэтому Киев должен утолить снарядный голод армии, заявил офицер ВСУ в интервью Politico. "На некоторых направлениях количество боеприпасов у россиян иногда во много раз превышает наши возможности", — сказал он. Офицер напомнил, что для успеха на поле боя боеприпасов должно быть гораздо больше, чем у противника, или по крайней мере столько же. Его слова подтвердил украинский артиллерист, который в разговоре с изданием также сообщил о нехватке боеприпасов. На этой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров написал коллегам из ЕС письмо, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ и заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше снарядов.В середине января Владимир Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать в противостоянии с российской армией.

https://ria.ru/20240202/budanov-1925004878.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф