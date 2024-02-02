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Спикер ВВС Украины обматерил пользователей, задавших ему неудобные вопросы
Спикер ВВС Украины обматерил пользователей, задавших ему неудобные вопросы - РИА Новости, 02.02.2024
Спикер ВВС Украины обматерил пользователей, задавших ему неудобные вопросы
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат обматерил пользователей Facebook*, задававших ему вопросы об австралийских F-18 Hornet, от которых Киев отказался. Слова РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:01
2024-02-02T12:01
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат обматерил пользователей Facebook*, задававших ему вопросы об австралийских F-18 Hornet, от которых Киев отказался. Слова Игната приводит "Страна.ua"."Не знаете, не трындите! Потому что вы уже все достали, если честно. <…> Мы идем по единственной доступной тропинке к западным самолетам. Насколько это возможно", — эмоционально отреагировал спикер.Он поинтересовался, откуда берутся "долбодятлы", задающие подобные вопросы. Одному пользователю он матом ответил, что тот говорит глупости.Успокоившись, Игнат объяснил свое поведение тем, что "употребляет и эмоциональные слова в адрес людей", которые, по его мнению, презирают работу военных ведомств.По информации газеты Australian Financial Review, летом прошлого года Австралия, США и Украина обсуждали передачу Киеву 41 списанного истребителя F/A-18 Hornet. Однако сделка сорвалась после того, как на одной из встреч высокопоставленный офицер ВВС Украины заявил, что Киеву не нужен "летающий хлам".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Спикер ВВС Украины обматерил пользователей, задавших ему неудобные вопросы
Спикер ВВС Украины Игнат обматерил спрашивавших про самолеты F-18 Hornet
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат обматерил пользователей Facebook*, задававших ему вопросы об австралийских F-18 Hornet, от которых Киев отказался. Слова Игната приводит "Страна.ua
".
"Не знаете, не трындите! Потому что вы уже все достали, если честно. <…> Мы идем по единственной доступной тропинке к западным самолетам. Насколько это возможно", — эмоционально отреагировал спикер.
Он поинтересовался, откуда берутся "долбодятлы", задающие подобные вопросы. Одному пользователю он матом ответил, что тот говорит глупости.
Успокоившись, Игнат объяснил свое поведение тем, что "употребляет и эмоциональные слова в адрес людей", которые, по его мнению, презирают работу военных ведомств.
По информации газеты Australian Financial Review
, летом прошлого года Австралия, США и Украина обсуждали передачу Киеву 41 списанного истребителя F/A-18 Hornet. Однако сделка сорвалась после того, как на одной из встреч высокопоставленный офицер ВВС Украины заявил, что Киеву не нужен "летающий хлам".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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