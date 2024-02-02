https://ria.ru/20240202/ukraina-1924986763.html
Кличко назвал выборы во время конфликта ядом для Украины
Кличко назвал выборы во время конфликта ядом для Украины - РИА Новости, 02.02.2024
Кличко назвал выборы во время конфликта ядом для Украины
Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью французскому журналу Point, что считает, будто выборы во время вооруженного конфликта стали бы "ядом" для Украины,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T11:29
2024-02-02T11:29
2024-02-02T11:29
специальная военная операция на украине
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ПАРИЖ, 2 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью французскому журналу Point, что считает, будто выборы во время вооруженного конфликта стали бы "ядом" для Украины, отмечает, что они могут разрушить страну изнутри. "Выборы во время войны были бы ядом для страны. Это может разрушить Украину изнутри. Мы обязательно должны ждать окончания войны, прежде чем их организовывать. Пока мы ждем, мы должны прекратить политические разногласия, подумать о высших интересах страны и сохранить единство. Пока моя единственная амбиция - это хорошо, очень хорошо работать для моих сограждан", - заявил Кличко в ответ на вопрос, станет ли он кандидатом в случае проведения президентских выборов на Украине. На вопрос о критике мэра в адрес Владимира Зеленского Кличко ответил, что не критикует, а дает советы, поскольку чувствует "дрейф в сторону автократии", который его беспокоит. На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Зеленский ранее заявил, что считает неуместным их проведение.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, виталий кличко, владимир зеленский
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Кличко назвал выборы во время конфликта ядом для Украины
Кличко: выборы во время вооруженного конфликта могут разрушить Украину изнутри