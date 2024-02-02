https://ria.ru/20240202/ukraina-1924986763.html

Кличко назвал выборы во время конфликта ядом для Украины

Кличко назвал выборы во время конфликта ядом для Украины - РИА Новости, 02.02.2024

Кличко назвал выборы во время конфликта ядом для Украины

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью французскому журналу Point, что считает, будто выборы во время вооруженного конфликта стали бы "ядом" для Украины,... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:29

2024-02-02T11:29

2024-02-02T11:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

виталий кличко

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156063/17/1560631767_0:446:2604:1911_1920x0_80_0_0_bd062b5c51a23c39eb2081ff7f0dfa18.jpg

ПАРИЖ, 2 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью французскому журналу Point, что считает, будто выборы во время вооруженного конфликта стали бы "ядом" для Украины, отмечает, что они могут разрушить страну изнутри. "Выборы во время войны были бы ядом для страны. Это может разрушить Украину изнутри. Мы обязательно должны ждать окончания войны, прежде чем их организовывать. Пока мы ждем, мы должны прекратить политические разногласия, подумать о высших интересах страны и сохранить единство. Пока моя единственная амбиция - это хорошо, очень хорошо работать для моих сограждан", - заявил Кличко в ответ на вопрос, станет ли он кандидатом в случае проведения президентских выборов на Украине. На вопрос о критике мэра в адрес Владимира Зеленского Кличко ответил, что не критикует, а дает советы, поскольку чувствует "дрейф в сторону автократии", который его беспокоит. На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Зеленский ранее заявил, что считает неуместным их проведение.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев, виталий кличко, владимир зеленский