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Кличко заявил о необходимости новой мобилизации - РИА Новости, 02.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:14 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/ukraina-1924983229.html
Кличко заявил о необходимости новой мобилизации
Кличко заявил о необходимости новой мобилизации - РИА Новости, 02.02.2024
Кличко заявил о необходимости новой мобилизации
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью французскому журналу Point заявил о необходимости новой мобилизации для обеспечения ротации войск, находящихся на линии... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T11:14
2024-02-02T11:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
виталий кличко
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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ПАРИЖ, 2 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в интервью французскому журналу Point заявил о необходимости новой мобилизации для обеспечения ротации войск, находящихся на линии фронта. "Нам нужна новая мобилизация, чтобы обеспечить ротацию солдат, которые находятся на линии фронта. Но экономика по-прежнему важна, как и безопасность женщин и детей, которые живут в тылу. У каждого солдата есть семья, и он хочет знать, что она в безопасности. Мы должны быть сильны на фронте, но также и в тылу", - заявил Кличко. По его словам, в армию набрали 100 тысяч киевлян - как мужчин, так и женщин. Новый законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином, был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно новому проекту о правилах мобилизации, военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское Минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240202/ukraina-1924924813.html
https://ria.ru/20240130/svo-1924186975.html
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в мире, украина, киев, виталий кличко, верховная рада украины, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Виталий Кличко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Кличко заявил о необходимости новой мобилизации

Кличко заявил о необходимости новой мобилизации для ротации ВСУ на передовой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Мэр Киева Виталий Кличко . Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в интервью французскому журналу Point заявил о необходимости новой мобилизации для обеспечения ротации войск, находящихся на линии фронта.
"Нам нужна новая мобилизация, чтобы обеспечить ротацию солдат, которые находятся на линии фронта. Но экономика по-прежнему важна, как и безопасность женщин и детей, которые живут в тылу. У каждого солдата есть семья, и он хочет знать, что она в безопасности. Мы должны быть сильны на фронте, но также и в тылу", - заявил Кличко.
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Главком ВСУ заявил, что для усиления войск нужны непопулярные меры
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По его словам, в армию набрали 100 тысяч киевлян - как мужчин, так и женщин.
Новый законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином, был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно новому проекту о правилах мобилизации, военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское Минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВиталий КличкоВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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