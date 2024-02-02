Кличко заявил о необходимости новой мобилизации
Кличко заявил о необходимости новой мобилизации для ротации ВСУ на передовой
Мэр Киева Виталий Кличко . Архивное фото
ПАРИЖ, 2 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в интервью французскому журналу Point заявил о необходимости новой мобилизации для обеспечения ротации войск, находящихся на линии фронта.
"Нам нужна новая мобилизация, чтобы обеспечить ротацию солдат, которые находятся на линии фронта. Но экономика по-прежнему важна, как и безопасность женщин и детей, которые живут в тылу. У каждого солдата есть семья, и он хочет знать, что она в безопасности. Мы должны быть сильны на фронте, но также и в тылу", - заявил Кличко.
По его словам, в армию набрали 100 тысяч киевлян - как мужчин, так и женщин.
Новый законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином, был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно новому проекту о правилах мобилизации, военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское Минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.