США подчинили себе всю систему госуправления Украины, заявил экс-премьер
Азаров: США подчинили себе всю систему государственного управления Украины
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. США после госпереворота на Украине практически полностью подчинили себе всю систему государственного управления страны, любое кадровое назначение решается по согласованию с американским посольством, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.
"Даже в наше время американцы имели очень серьезное влияние. А сейчас за эти 10 лет они просто подчинили себе всю систему государственного управления начиная от правоохранительных органов. Ни один серьезный вопрос не решается без них", - написал Азаров в социальной сети Facebook*.
Он добавил, что даже районного прокурора сейчас нельзя поставить без согласования с американским посольством.
Как заявил в декабре 2023 года экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, центр управления процессом свержения власти на Украине в 2013-2014 году был в посольстве США в Киеве.
В ноябре исполнилось 10 лет с того момента, как на майдане в Киеве начались протесты, приведшие к государственному перевороту. Причиной послужила приостановка подписания властями соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
Власти и оппозиция Украины 21 февраля 2014 года при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Соглашение предполагало возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер, однако 22 февраля участники протестов захватили правительственный квартал. В преддверии нападения тогдашний президент Украины Виктор Янукович покинул Киев и отправился в Харьков. После этого по инициативе оппозиции Верховная рада, нарушив договоренности между Януковичем и оппозиционерами, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и назначила проведение новых президентских выборов, обвинив президента в том, что он якобы "неконституционным образом самоустранился от осуществления полномочий".
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