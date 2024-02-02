https://ria.ru/20240202/ukraina-1924976599.html

США подчинили себе всю систему госуправления Украины, заявил экс-премьер

США подчинили себе всю систему госуправления Украины, заявил экс-премьер - РИА Новости, 02.02.2024

США подчинили себе всю систему госуправления Украины, заявил экс-премьер

США после госпереворота на Украине практически полностью подчинили себе всю систему государственного управления страны, любое кадровое назначение решается по... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T10:44

2024-02-02T10:44

2024-02-02T10:45

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сша

николай азаров (политик)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. США после госпереворота на Украине практически полностью подчинили себе всю систему государственного управления страны, любое кадровое назначение решается по согласованию с американским посольством, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. "Даже в наше время американцы имели очень серьезное влияние. А сейчас за эти 10 лет они просто подчинили себе всю систему государственного управления начиная от правоохранительных органов. Ни один серьезный вопрос не решается без них", - написал Азаров в социальной сети Facebook*. Он добавил, что даже районного прокурора сейчас нельзя поставить без согласования с американским посольством. Как заявил в декабре 2023 года экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, центр управления процессом свержения власти на Украине в 2013-2014 году был в посольстве США в Киеве. В ноябре исполнилось 10 лет с того момента, как на майдане в Киеве начались протесты, приведшие к государственному перевороту. Причиной послужила приостановка подписания властями соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Власти и оппозиция Украины 21 февраля 2014 года при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Соглашение предполагало возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер, однако 22 февраля участники протестов захватили правительственный квартал. В преддверии нападения тогдашний президент Украины Виктор Янукович покинул Киев и отправился в Харьков. После этого по инициативе оппозиции Верховная рада, нарушив договоренности между Януковичем и оппозиционерами, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и назначила проведение новых президентских выборов, обвинив президента в том, что он якобы "неконституционным образом самоустранился от осуществления полномочий".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240202/ukraina-1924936463.html

https://ria.ru/20240202/oshibka-1924931210.html

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в мире, украина, сша, николай азаров (политик)