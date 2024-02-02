Рейтинг@Mail.ru
США подчинили себе всю систему госуправления Украины, заявил экс-премьер - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 02.02.2024 (обновлено: 10:45 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/ukraina-1924976599.html
США подчинили себе всю систему госуправления Украины, заявил экс-премьер
США подчинили себе всю систему госуправления Украины, заявил экс-премьер - РИА Новости, 02.02.2024
США подчинили себе всю систему госуправления Украины, заявил экс-премьер
США после госпереворота на Украине практически полностью подчинили себе всю систему государственного управления страны, любое кадровое назначение решается по... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T10:44
2024-02-02T10:45
в мире
украина
сша
николай азаров (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867799428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3beb07cc4bddc5e0411746c2b319b518.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. США после госпереворота на Украине практически полностью подчинили себе всю систему государственного управления страны, любое кадровое назначение решается по согласованию с американским посольством, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. "Даже в наше время американцы имели очень серьезное влияние. А сейчас за эти 10 лет они просто подчинили себе всю систему государственного управления начиная от правоохранительных органов. Ни один серьезный вопрос не решается без них", - написал Азаров в социальной сети Facebook*. Он добавил, что даже районного прокурора сейчас нельзя поставить без согласования с американским посольством. Как заявил в декабре 2023 года экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, центр управления процессом свержения власти на Украине в 2013-2014 году был в посольстве США в Киеве. В ноябре исполнилось 10 лет с того момента, как на майдане в Киеве начались протесты, приведшие к государственному перевороту. Причиной послужила приостановка подписания властями соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Власти и оппозиция Украины 21 февраля 2014 года при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Соглашение предполагало возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер, однако 22 февраля участники протестов захватили правительственный квартал. В преддверии нападения тогдашний президент Украины Виктор Янукович покинул Киев и отправился в Харьков. После этого по инициативе оппозиции Верховная рада, нарушив договоренности между Януковичем и оппозиционерами, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и назначила проведение новых президентских выборов, обвинив президента в том, что он якобы "неконституционным образом самоустранился от осуществления полномочий".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240202/ukraina-1924936463.html
https://ria.ru/20240202/oshibka-1924931210.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867799428_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_5e11b71848f3338b705568fa1689b583.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, николай азаров (политик)
В мире, Украина, США, Николай Азаров (политик)
США подчинили себе всю систему госуправления Украины, заявил экс-премьер

Азаров: США подчинили себе всю систему государственного управления Украины

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. США после госпереворота на Украине практически полностью подчинили себе всю систему государственного управления страны, любое кадровое назначение решается по согласованию с американским посольством, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.
"Даже в наше время американцы имели очень серьезное влияние. А сейчас за эти 10 лет они просто подчинили себе всю систему государственного управления начиная от правоохранительных органов. Ни один серьезный вопрос не решается без них", - написал Азаров в социальной сети Facebook*.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Херш рассказал о нынешнем подходе США к Украине
Вчера, 04:30
Он добавил, что даже районного прокурора сейчас нельзя поставить без согласования с американским посольством.
Как заявил в декабре 2023 года экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, центр управления процессом свержения власти на Украине в 2013-2014 году был в посольстве США в Киеве.
В ноябре исполнилось 10 лет с того момента, как на майдане в Киеве начались протесты, приведшие к государственному перевороту. Причиной послужила приостановка подписания властями соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
Власти и оппозиция Украины 21 февраля 2014 года при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Соглашение предполагало возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер, однако 22 февраля участники протестов захватили правительственный квартал. В преддверии нападения тогдашний президент Украины Виктор Янукович покинул Киев и отправился в Харьков. После этого по инициативе оппозиции Верховная рада, нарушив договоренности между Януковичем и оппозиционерами, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и назначила проведение новых президентских выборов, обвинив президента в том, что он якобы "неконституционным образом самоустранился от осуществления полномочий".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
В Польше указали США на "роковую ошибку" по Украине
Вчера, 02:10
 
В миреУкраинаСШАНиколай Азаров (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала