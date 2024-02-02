Рейтинг@Mail.ru
Орбан рассказал, куда пойдут 50 миллиардов евро от ЕС для Украины - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 02.02.2024 (обновлено: 11:19 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/ukraina-1924958866.html
Орбан рассказал, куда пойдут 50 миллиардов евро от ЕС для Украины
Орбан рассказал, куда пойдут 50 миллиардов евро от ЕС для Украины - РИА Новости, 02.02.2024
Орбан рассказал, куда пойдут 50 миллиардов евро от ЕС для Украины
Новый пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро пойдет не на закупку оружия для ВСУ, а на поддержку украинской экономики, заявил... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T09:45
2024-02-02T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Новый пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро пойдет не на закупку оружия для ВСУ, а на поддержку украинской экономики, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Эти 50 миллиардов евро, о которых идет речь, не пойдут на оружие, а пойдут на то, чтобы достигшее банкротства украинское государство не рухнуло. Украина в плане украинской экономики рухнула &lt;...&gt; Если американцы и мы, европейцы, не будем посылать оружие, можно закрывать лавочку, это означает, что нет пенсий, нет выплат, нет больниц, ничего нет", — сказал он.По словам Орбана, время работает на Россию, и расклад сил не изменится в пользу Киева, хоть в ЕС и думают иначе.Военная помощь для Киева из "специального фонда с оруэлловским названием "Фонд мира" будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС, добавил венгерский премьер. При этом он подчеркнул, что Венгрия не поставляла и не будет поставлять Украине оружие.Накануне все 27 лидеров Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро. Венгрия, которая ранее блокировала большинство решений по Украине, все же согласилась на этот шаг.Макрофинансовая помощь Украине (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) рассчитана на 2024-2027 годы с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете, а также с возможностью пересмотра механизма через два года в контексте нового многолетнего бюджета. Утверждать и приостанавливать платежи ЕС будет квалифицированным большинством. От Киева требуется соблюдение демократических норм, верховенства закона и прав меньшинств, а также финансовых интересов европейского сообщества, строгий контроль за коррупцией и финансовыми нарушениями.
https://ria.ru/20240201/es-1924820676.html
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924425562.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз
Орбан рассказал, куда пойдут 50 миллиардов евро от ЕС для Украины

Орбан: помощь ЕС в 50 миллиардов евро пойдет на поддержку экономики Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Новый пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро пойдет не на закупку оружия для ВСУ, а на поддержку украинской экономики, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Эти 50 миллиардов евро, о которых идет речь, не пойдут на оружие, а пойдут на то, чтобы достигшее банкротства украинское государство не рухнуло. Украина в плане украинской экономики рухнула <...> Если американцы и мы, европейцы, не будем посылать оружие, можно закрывать лавочку, это означает, что нет пенсий, нет выплат, нет больниц, ничего нет", — сказал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Лидеры стран ЕС сломили Орбана "не пряником, а кнутом", считает источник
1 февраля, 15:13
По словам Орбана, время работает на Россию, и расклад сил не изменится в пользу Киева, хоть в ЕС и думают иначе.
Военная помощь для Киева из "специального фонда с оруэлловским названием "Фонд мира" будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС, добавил венгерский премьер. При этом он подчеркнул, что Венгрия не поставляла и не будет поставлять Украине оружие.
Накануне все 27 лидеров Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро. Венгрия, которая ранее блокировала большинство решений по Украине, все же согласилась на этот шаг.
Макрофинансовая помощь Украине (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) рассчитана на 2024-2027 годы с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете, а также с возможностью пересмотра механизма через два года в контексте нового многолетнего бюджета. Утверждать и приостанавливать платежи ЕС будет квалифицированным большинством. От Киева требуется соблюдение демократических норм, верховенства закона и прав меньшинств, а также финансовых интересов европейского сообщества, строгий контроль за коррупцией и финансовыми нарушениями.
Как Европа помогает Украине
Как Европа помогает Украине
1 февраля, 13:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала