https://ria.ru/20240202/ukraina-1924958866.html

Орбан рассказал, куда пойдут 50 миллиардов евро от ЕС для Украины

Орбан рассказал, куда пойдут 50 миллиардов евро от ЕС для Украины - РИА Новости, 02.02.2024

Орбан рассказал, куда пойдут 50 миллиардов евро от ЕС для Украины

Новый пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро пойдет не на закупку оружия для ВСУ, а на поддержку украинской экономики, заявил... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T09:45

2024-02-02T09:45

2024-02-02T11:19

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Новый пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро пойдет не на закупку оружия для ВСУ, а на поддержку украинской экономики, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Эти 50 миллиардов евро, о которых идет речь, не пойдут на оружие, а пойдут на то, чтобы достигшее банкротства украинское государство не рухнуло. Украина в плане украинской экономики рухнула <...> Если американцы и мы, европейцы, не будем посылать оружие, можно закрывать лавочку, это означает, что нет пенсий, нет выплат, нет больниц, ничего нет", — сказал он.По словам Орбана, время работает на Россию, и расклад сил не изменится в пользу Киева, хоть в ЕС и думают иначе.Военная помощь для Киева из "специального фонда с оруэлловским названием "Фонд мира" будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС, добавил венгерский премьер. При этом он подчеркнул, что Венгрия не поставляла и не будет поставлять Украине оружие.Накануне все 27 лидеров Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро. Венгрия, которая ранее блокировала большинство решений по Украине, все же согласилась на этот шаг.Макрофинансовая помощь Украине (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) рассчитана на 2024-2027 годы с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете, а также с возможностью пересмотра механизма через два года в контексте нового многолетнего бюджета. Утверждать и приостанавливать платежи ЕС будет квалифицированным большинством. От Киева требуется соблюдение демократических норм, верховенства закона и прав меньшинств, а также финансовых интересов европейского сообщества, строгий контроль за коррупцией и финансовыми нарушениями.

https://ria.ru/20240201/es-1924820676.html

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924425562.html

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