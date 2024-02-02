Орбан рассказал, куда пойдут 50 миллиардов евро от ЕС для Украины
Орбан: помощь ЕС в 50 миллиардов евро пойдет на поддержку экономики Украины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Новый пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро пойдет не на закупку оружия для ВСУ, а на поддержку украинской экономики, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Эти 50 миллиардов евро, о которых идет речь, не пойдут на оружие, а пойдут на то, чтобы достигшее банкротства украинское государство не рухнуло. Украина в плане украинской экономики рухнула <...> Если американцы и мы, европейцы, не будем посылать оружие, можно закрывать лавочку, это означает, что нет пенсий, нет выплат, нет больниц, ничего нет", — сказал он.
Военная помощь для Киева из "специального фонда с оруэлловским названием "Фонд мира" будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС, добавил венгерский премьер. При этом он подчеркнул, что Венгрия не поставляла и не будет поставлять Украине оружие.
Накануне все 27 лидеров Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро. Венгрия, которая ранее блокировала большинство решений по Украине, все же согласилась на этот шаг.
Макрофинансовая помощь Украине (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) рассчитана на 2024-2027 годы с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете, а также с возможностью пересмотра механизма через два года в контексте нового многолетнего бюджета. Утверждать и приостанавливать платежи ЕС будет квалифицированным большинством. От Киева требуется соблюдение демократических норм, верховенства закона и прав меньшинств, а также финансовых интересов европейского сообщества, строгий контроль за коррупцией и финансовыми нарушениями.