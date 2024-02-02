https://ria.ru/20240202/ukraina-1924936463.html

Херш рассказал о нынешнем подходе США к Украине

Херш рассказал о нынешнем подходе США к Украине - РИА Новости, 02.02.2024

Херш рассказал о нынешнем подходе США к Украине

Нынешний подход США по отношению к Украине предполагает поддержку главкома ВСУ Валерия Залужного и проведение в стране реформ, которые приведут к смене режима... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T04:30

2024-02-02T04:30

2024-02-02T04:30

в мире

сша

украина

сеймур херш

валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Нынешний подход США по отношению к Украине предполагает поддержку главкома ВСУ Валерия Залужного и проведение в стране реформ, которые приведут к смене режима Владимира Зеленского, заявил известный американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники в статье на онлайн-платформе Substack. "Фактическая концепция… предполагает прочную поддержку Залужного и реформ, которые приведут к концу режима Зеленского", - написал Херш. Кроме того, по словам одного из собеседников, пожелавшего остаться неизвестным, реализация новой стратегии Вашингтона требует "консультации и образования ключевых патриотически и реалистически настроенных украинцев". При этом существуют риски, связанные с "попытками окопавшихся коррумпированных выгодоприобретателей американской политики "бесплатной наживы" сорвать этот процесс". Как отметил Херш, нынешний план разрабатывался "экспертами из разведки и военными бюрократами" без участия Белого дома, госдепа и совета национальной безопасности. "Он происходит от американских и украинских генеральных штабов и закладывает инвестиции" частного сектора, а не только государственное финансирование и гранты", - указал журналист.

https://ria.ru/20240202/ukraina-1924934849.html

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в мире, сша, украина, сеймур херш, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины