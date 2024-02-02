https://ria.ru/20240202/ukraina-1924936463.html
Херш рассказал о нынешнем подходе США к Украине
Херш рассказал о нынешнем подходе США к Украине - РИА Новости, 02.02.2024
Херш рассказал о нынешнем подходе США к Украине
Нынешний подход США по отношению к Украине предполагает поддержку главкома ВСУ Валерия Залужного и проведение в стране реформ, которые приведут к смене режима... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T04:30
2024-02-02T04:30
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Нынешний подход США по отношению к Украине предполагает поддержку главкома ВСУ Валерия Залужного и проведение в стране реформ, которые приведут к смене режима Владимира Зеленского, заявил известный американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники в статье на онлайн-платформе Substack. "Фактическая концепция… предполагает прочную поддержку Залужного и реформ, которые приведут к концу режима Зеленского", - написал Херш. Кроме того, по словам одного из собеседников, пожелавшего остаться неизвестным, реализация новой стратегии Вашингтона требует "консультации и образования ключевых патриотически и реалистически настроенных украинцев". При этом существуют риски, связанные с "попытками окопавшихся коррумпированных выгодоприобретателей американской политики "бесплатной наживы" сорвать этот процесс". Как отметил Херш, нынешний план разрабатывался "экспертами из разведки и военными бюрократами" без участия Белого дома, госдепа и совета национальной безопасности. "Он происходит от американских и украинских генеральных штабов и закладывает инвестиции" частного сектора, а не только государственное финансирование и гранты", - указал журналист.
https://ria.ru/20240202/ukraina-1924934849.html
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в мире, сша, украина, сеймур херш, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Сеймур Херш, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Херш рассказал о нынешнем подходе США к Украине
Херш: подход США к Киеву включает поддержку Залужного и смену режима Зеленского
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости.
Нынешний подход США по отношению к Украине предполагает поддержку главкома ВСУ Валерия Залужного и проведение в стране реформ, которые приведут к смене режима Владимира Зеленского, заявил известный американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники в статье
на онлайн-платформе Substack.
«
"Фактическая концепция… предполагает прочную поддержку Залужного и реформ, которые приведут к концу режима Зеленского", - написал Херш.
Кроме того, по словам одного из собеседников, пожелавшего остаться неизвестным, реализация новой стратегии Вашингтона требует "консультации и образования ключевых патриотически и реалистически настроенных украинцев". При этом существуют риски, связанные с "попытками окопавшихся коррумпированных выгодоприобретателей американской политики "бесплатной наживы" сорвать этот процесс".
Как отметил Херш, нынешний план разрабатывался "экспертами из разведки и военными бюрократами" без участия Белого дома, госдепа и совета национальной безопасности.
"Он происходит от американских и украинских генеральных штабов и закладывает инвестиции" частного сектора, а не только государственное финансирование и гранты", - указал журналист.
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