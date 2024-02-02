https://ria.ru/20240202/ukraina-1924934849.html

Залужный дал понять Зеленскому, что положение Киева не улучшится, пишут СМИ

Залужный дал понять Зеленскому, что положение Киева не улучшится, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2024

Залужный дал понять Зеленскому, что положение Киева не улучшится, пишут СМИ

Главком ВСУ Валерий Залужный во время разговора с Владимиром Зеленским, который сообщил о намерении уволить генерала, дал понять, что быстрое улучшение... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T03:37

2024-02-02T03:37

2024-02-02T11:25

специальная военная операция на украине

украина

киев

владимир зеленский

валерий залужный

кирилл буданов

вооруженные силы украины

совет национальной безопасности и обороны украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873874761_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0dd8dc11336cb2ceb8f60ba62b800141.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный во время разговора с Владимиром Зеленским, который сообщил о намерении уволить генерала, дал понять, что быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленный украинский источник. По словам источника, во время разговора, который состоялся 29 января, Зеленский предположил, что смена руководства может помочь освежить обстановку в ситуации, когда население устало от войны, а помощь от международных партнеров замедлилась. "Генерал не был рассержен... он высказал несколько напутственных мыслей о проблемах, которые унаследует его преемник, и дал понять, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно", — говорится в публикации. Зеленский, в свою очередь, внимательно слушал главкома, отмечает газета. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

https://ria.ru/20240202/dobrovoltsy-1924934087.html

https://ria.ru/20240202/ukraina-1924931754.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, владимир зеленский, валерий залужный, кирилл буданов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире