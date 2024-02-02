Залужный дал понять Зеленскому, что положение Киева не улучшится, пишут СМИ
WP: главком ВСУ Залужный сказал Зеленскому, что ситуация на фронте не улучшится
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный во время разговора с Владимиром Зеленским, который сообщил о намерении уволить генерала, дал понять, что быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленный украинский источник.
По словам источника, во время разговора, который состоялся 29 января, Зеленский предположил, что смена руководства может помочь освежить обстановку в ситуации, когда население устало от войны, а помощь от международных партнеров замедлилась.
"Генерал не был рассержен... он высказал несколько напутственных мыслей о проблемах, которые унаследует его преемник, и дал понять, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно", — говорится в публикации. Зеленский, в свою очередь, внимательно слушал главкома, отмечает газета.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.
Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times.
Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.