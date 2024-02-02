https://ria.ru/20240202/ukraina-1924931754.html

Журналист Херш объяснил, почему Зеленский хочет уволить Залужного

Журналист Херш объяснил, почему Зеленский хочет уволить Залужного - РИА Новости, 02.02.2024

Журналист Херш объяснил, почему Зеленский хочет уволить Залужного

Желание Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного стало следствием тайных переговоров украинского военачальника с Западом о завершении... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T02:25

2024-02-02T02:25

2024-02-02T03:08

украина

вооруженные силы украины

в мире

владимир зеленский

валерий залужный

сеймур херш

министерство обороны сша

совет национальной безопасности и обороны украины

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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Желание Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного стало следствием тайных переговоров украинского военачальника с Западом о завершении конфликта с Россией, заявил американский журналист Сеймур Херш в колонке на онлайн-платформе Substack со ссылкой на источники."Стремление Зеленского уволить своего командующего генерала… стало результатом того, что Залужный продолжал участвовать напрямую или через помощников в секретных переговорах с прошлой осени с американскими и другими западными чиновниками о том, как лучше всего добиться прекращения огня и договориться о прекращении войны", — написал Херш.По его словам "драма" в Киеве вызвала испуг многих в Вашингтоне. Он отметил, что сейчас там уже обсуждается стратегия окончания конфликта "с целью завершить военные действия и согласовать финансовый план для Украины".Как подчеркивает журналист, прежние заявления Залужного о тупиковой ситуации на поле боя для ВСУ, не обсуждались заранее с Зеленским, но в американской столице о них знали."Некоторые в Пентагоне и разведывательном сообществе приветствовали оценку Залужного как начало неизбежного процесса к миру", — добавил он.Как сообщала газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что ему готовили пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент".Среди претендентов на эту должность также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и FT.По информации CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.

https://ria.ru/20240202/ukraina-1924924813.html

https://ria.ru/20240202/preemnik-1924928637.html

https://ria.ru/20240201/zaluzhnyy-1924905534.html

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украина, вооруженные силы украины, в мире, владимир зеленский, валерий залужный, сеймур херш, министерство обороны сша, совет национальной безопасности и обороны украины