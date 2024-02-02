Рейтинг@Mail.ru
Главком ВСУ заявил, что для усиления войск нужны непопулярные меры - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:07 02.02.2024 (обновлено: 00:09 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/ukraina-1924924813.html
Главком ВСУ заявил, что для усиления войск нужны непопулярные меры
Главком ВСУ заявил, что для усиления войск нужны непопулярные меры - РИА Новости, 02.02.2024
Главком ВСУ заявил, что для усиления войск нужны непопулярные меры
Главком ВСУ Валерий Залужный заявил в материале для телеканала CNN, что Киеву необходимо признать, что украинские государственные институты неспособны усилить... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T00:07
2024-02-02T00:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
валерий залужный
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_60deddc80cedb12ec1576ee689f9f553.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный заявил в материале для телеканала CNN, что Киеву необходимо признать, что украинские государственные институты неспособны усилить войска не прибегая к "непопулярным мерам", при этом он отметил "значительное преимущество" российских сил. "Мы должны признать значительное преимущество противника в мобилизации человеческих ресурсов и как это соотносится с неспособностью государственных институтов на Украине повысить уровень людских ресурсов наших вооруженных сил без применения непопулярных мер", - написал Залужный. Главком украинских войск также признал, что Украина находится в затруднительном положении из-за несовершенств нормативно-правовой системы и частичной монополизации оборонной промышленности. Он подчеркнул, что это приводит в том числе к проблемам в производстве, например, боеприпасов, из-за чего Украина становится все более зависима от других стран. Помимо этого, Залужный прокомментировал сокращение военной поддержки со стороны союзников, заявив, что Украине придется с ней справляться. Он отметил, что запасы партнеров Киева истощаются, в том числе из-за конфликта на Украине, а поставки задерживаются также и по причине политических проблем основных союзников Киева. В случае позиционной войны Украина не будет обладать преимуществом, добавил главком. Украинский главнокомандующий также заявил, что Украине необходимо полностью перестроить операции на поле боя и "отказаться от устаревшего и стереотипного мышления". Новый законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином, был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что согласно новому проекту о правилах мобилизации военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщала, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924917012.html
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924887273.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_e77a3345427c8bc4eb8ea0d0cbc2f2a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Главком ВСУ заявил, что для усиления войск нужны непопулярные меры

Залужный: госструктуры Украины не могут усилить войска без "непопулярных мер"

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный заявил в материале для телеканала CNN, что Киеву необходимо признать, что украинские государственные институты неспособны усилить войска не прибегая к "непопулярным мерам", при этом он отметил "значительное преимущество" российских сил.
«
"Мы должны признать значительное преимущество противника в мобилизации человеческих ресурсов и как это соотносится с неспособностью государственных институтов на Украине повысить уровень людских ресурсов наших вооруженных сил без применения непопулярных мер", - написал Залужный.
Главком украинских войск также признал, что Украина находится в затруднительном положении из-за несовершенств нормативно-правовой системы и частичной монополизации оборонной промышленности. Он подчеркнул, что это приводит в том числе к проблемам в производстве, например, боеприпасов, из-за чего Украина становится все более зависима от других стран.
Помимо этого, Залужный прокомментировал сокращение военной поддержки со стороны союзников, заявив, что Украине придется с ней справляться. Он отметил, что запасы партнеров Киева истощаются, в том числе из-за конфликта на Украине, а поставки задерживаются также и по причине политических проблем основных союзников Киева.
В случае позиционной войны Украина не будет обладать преимуществом, добавил главком.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
В Раде призвали лишать свободы призывников, незаконно выехавших с Украины
Вчера, 22:21
Украинский главнокомандующий также заявил, что Украине необходимо полностью перестроить операции на поле боя и "отказаться от устаревшего и стереотипного мышления".
Новый законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином, был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что согласно новому проекту о правилах мобилизации военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщала, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Экс-замминистра обороны Украины заявила, что отсидеться не получится никому
Вчера, 18:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала