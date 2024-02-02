https://ria.ru/20240202/ukraina-1924924813.html

Главком ВСУ заявил, что для усиления войск нужны непопулярные меры

Главком ВСУ заявил, что для усиления войск нужны непопулярные меры - РИА Новости, 02.02.2024

Главком ВСУ заявил, что для усиления войск нужны непопулярные меры

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил в материале для телеканала CNN, что Киеву необходимо признать, что украинские государственные институты неспособны усилить... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T00:07

2024-02-02T00:07

2024-02-02T00:09

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный заявил в материале для телеканала CNN, что Киеву необходимо признать, что украинские государственные институты неспособны усилить войска не прибегая к "непопулярным мерам", при этом он отметил "значительное преимущество" российских сил. "Мы должны признать значительное преимущество противника в мобилизации человеческих ресурсов и как это соотносится с неспособностью государственных институтов на Украине повысить уровень людских ресурсов наших вооруженных сил без применения непопулярных мер", - написал Залужный. Главком украинских войск также признал, что Украина находится в затруднительном положении из-за несовершенств нормативно-правовой системы и частичной монополизации оборонной промышленности. Он подчеркнул, что это приводит в том числе к проблемам в производстве, например, боеприпасов, из-за чего Украина становится все более зависима от других стран. Помимо этого, Залужный прокомментировал сокращение военной поддержки со стороны союзников, заявив, что Украине придется с ней справляться. Он отметил, что запасы партнеров Киева истощаются, в том числе из-за конфликта на Украине, а поставки задерживаются также и по причине политических проблем основных союзников Киева. В случае позиционной войны Украина не будет обладать преимуществом, добавил главком. Украинский главнокомандующий также заявил, что Украине необходимо полностью перестроить операции на поле боя и "отказаться от устаревшего и стереотипного мышления". Новый законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином, был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что согласно новому проекту о правилах мобилизации военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщала, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924917012.html

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924887273.html

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в мире, украина, киев, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины