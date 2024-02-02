СМИ: США начали наносить удары по Сирии в ответ на атаку их базы в Иордании
ABC: США начали наносить удары по Сирии в ответ на атаку их базы в Иордании
Сирия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. США приступили к нанесению ударов по Сирии в ответ на недавнюю резонансную атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании, передает ABC со ссылкой на неназванных должностных лиц.
Позднее телеканал уточнил, что первоначальная серия ударов исходила не от Вооруженных сил США.
В минувшие выходные американские войска на базе в Иордании подверглись атаке БПЛА. По данным Пентагона, погибли трое военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.
По данным источника РИА Новости, беспилотники ударили по позициям союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор. Дроны, вероятно, запустили с американской базы на месторождении нефти "Омар" в Дейр-эз-Зоре. Кроме того, добавил собеседник агентства, военные самолеты атаковали союзников Дамаска возле Айн-Али в этой же провинции.
Как передают государственные СМИ Сирии, в результате ударов США погибли несколько человек.
Накануне телеканал CBS со ссылкой на правительственные источники сообщил, что власти США одобрили план нанесения ударов по иранским военным объектам в Ираке и Сирии. По данным издания Politico, Пентагон рассматривал несколько вариантов: атаки на иранские ВМС в Персидском заливе, либо на иранских военных в Ираке или Сирии.