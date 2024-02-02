https://ria.ru/20240202/udary-1925142897.html

СМИ: США начали наносить удары по Сирии в ответ на атаку их базы в Иордании

СМИ: США начали наносить удары по Сирии в ответ на атаку их базы в Иордании - РИА Новости, 03.02.2024

СМИ: США начали наносить удары по Сирии в ответ на атаку их базы в Иордании

США приступили к нанесению ударов по Сирии в ответ на недавнюю резонансную атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании, передает ABC со... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-02T23:32

2024-02-02T23:32

2024-02-03T00:37

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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. США приступили к нанесению ударов по Сирии в ответ на недавнюю резонансную атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании, передает ABC со ссылкой на неназванных должностных лиц.Позднее телеканал уточнил, что первоначальная серия ударов исходила не от Вооруженных сил США.По данным источника РИА Новости, беспилотники ударили по позициям союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор. Дроны, вероятно, запустили с американской базы на месторождении нефти "Омар" в Дейр-эз-Зоре. Кроме того, добавил собеседник агентства, военные самолеты атаковали союзников Дамаска возле Айн-Али в этой же провинции.Как передают государственные СМИ Сирии, в результате ударов США погибли несколько человек.Накануне телеканал CBS со ссылкой на правительственные источники сообщил, что власти США одобрили план нанесения ударов по иранским военным объектам в Ираке и Сирии. По данным издания Politico, Пентагон рассматривал несколько вариантов: атаки на иранские ВМС в Персидском заливе, либо на иранских военных в Ираке или Сирии.

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в мире, сша, иордания, сирия, министерство обороны сша