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СМИ: США начали наносить удары по Сирии в ответ на атаку их базы в Иордании - РИА Новости, 03.02.2024
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23:32 02.02.2024 (обновлено: 00:37 03.02.2024)
https://ria.ru/20240202/udary-1925142897.html
СМИ: США начали наносить удары по Сирии в ответ на атаку их базы в Иордании
СМИ: США начали наносить удары по Сирии в ответ на атаку их базы в Иордании - РИА Новости, 03.02.2024
СМИ: США начали наносить удары по Сирии в ответ на атаку их базы в Иордании
США приступили к нанесению ударов по Сирии в ответ на недавнюю резонансную атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании, передает ABC со... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-02T23:32
2024-02-03T00:37
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. США приступили к нанесению ударов по Сирии в ответ на недавнюю резонансную атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании, передает ABC со ссылкой на неназванных должностных лиц.Позднее телеканал уточнил, что первоначальная серия ударов исходила не от Вооруженных сил США.По данным источника РИА Новости, беспилотники ударили по позициям союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор. Дроны, вероятно, запустили с американской базы на месторождении нефти "Омар" в Дейр-эз-Зоре. Кроме того, добавил собеседник агентства, военные самолеты атаковали союзников Дамаска возле Айн-Али в этой же провинции.Как передают государственные СМИ Сирии, в результате ударов США погибли несколько человек.Накануне телеканал CBS со ссылкой на правительственные источники сообщил, что власти США одобрили план нанесения ударов по иранским военным объектам в Ираке и Сирии. По данным издания Politico, Пентагон рассматривал несколько вариантов: атаки на иранские ВМС в Персидском заливе, либо на иранских военных в Ираке или Сирии.
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в мире, сша, иордания, сирия, министерство обороны сша
В мире, США, Иордания, Сирия, Министерство обороны США
СМИ: США начали наносить удары по Сирии в ответ на атаку их базы в Иордании

ABC: США начали наносить удары по Сирии в ответ на атаку их базы в Иордании

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. США приступили к нанесению ударов по Сирии в ответ на недавнюю резонансную атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании, передает ABC со ссылкой на неназванных должностных лиц.
Позднее телеканал уточнил, что первоначальная серия ударов исходила не от Вооруженных сил США.

В минувшие выходные американские войска на базе в Иордании подверглись атаке БПЛА. По данным Пентагона, погибли трое военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.

По данным источника РИА Новости, беспилотники ударили по позициям союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор. Дроны, вероятно, запустили с американской базы на месторождении нефти "Омар" в Дейр-эз-Зоре. Кроме того, добавил собеседник агентства, военные самолеты атаковали союзников Дамаска возле Айн-Али в этой же провинции.
Как передают государственные СМИ Сирии, в результате ударов США погибли несколько человек.
Накануне телеканал CBS со ссылкой на правительственные источники сообщил, что власти США одобрили план нанесения ударов по иранским военным объектам в Ираке и Сирии. По данным издания Politico, Пентагон рассматривал несколько вариантов: атаки на иранские ВМС в Персидском заливе, либо на иранских военных в Ираке или Сирии.
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В миреСШАИорданияСирияМинистерство обороны США
 
 
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