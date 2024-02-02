Рейтинг@Mail.ru
Источник: США и Британия нанесли четыре авиаудара по хуситам в Йемене - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 02.02.2024 (обновлено: 18:57 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/udar-1925087494.html
Источник: США и Британия нанесли четыре авиаудара по хуситам в Йемене
Источник: США и Британия нанесли четыре авиаудара по хуситам в Йемене - РИА Новости, 02.02.2024
Источник: США и Британия нанесли четыре авиаудара по хуситам в Йемене
Авиация США и Великобритании нанесла четыре удара по позициям шиитского движения "Ансар Алла" в йеменской провинции Хаджа на побережье Красного моря, сообщил... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:28
2024-02-02T18:57
в мире
сша
йемен
великобритания
военная операция сша и британии в йемене
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923354427_0:282:2881:1903_1920x0_80_0_0_dbcc262af06afce984abf4f51e599c0e.jpg
ДОХА, 2 фев — РИА Новости. Авиация США и Великобритании нанесла четыре удара по позициям шиитского движения "Ансар Алла" в йеменской провинции Хаджа на побережье Красного моря, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Американские и британские самолеты нанесли четыре авиаудара по военному лагерю "Ансар Алла" в районе Аль-Джар округа Аббас в прибрежной провинции Хаджа на Красном море (северо-запад Йемена. — Прим. ред.)", — сказал он.В середине ноября движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря и пользующееся поддержкой Ирана, начало атаковать связанные с Израилем корабли, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы заявляли, что эти действия направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства и с 12 января наносят удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240201/khusity-1924908483.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
сша
йемен
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923354427_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1c09695fc27c5d9d1df372b5ef5cfa76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, йемен, великобритания, военная операция сша и британии в йемене, ансар алла
В мире, США, Йемен, Великобритания, Военная операция США и Британии в Йемене, Ансар Алла
Источник: США и Британия нанесли четыре авиаудара по хуситам в Йемене

США и Британия нанесли 4 авиаудара по позициям хуситов на северо-западе Йемена

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 2 фев — РИА Новости. Авиация США и Великобритании нанесла четыре удара по позициям шиитского движения "Ансар Алла" в йеменской провинции Хаджа на побережье Красного моря, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
"Американские и британские самолеты нанесли четыре авиаудара по военному лагерю "Ансар Алла" в районе Аль-Джар округа Аббас в прибрежной провинции Хаджа на Красном море (северо-запад Йемена. — Прим. ред.)", — сказал он.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Хуситы заявили, что провели военную подготовку более 165 тысяч резервистов
1 февраля, 21:03
В середине ноября движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря и пользующееся поддержкой Ирана, начало атаковать связанные с Израилем корабли, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы заявляли, что эти действия направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства и с 12 января наносят удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене
12 января, 16:13
 
В миреСШАЙеменВеликобританияВоенная операция США и Британии в ЙеменеАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала