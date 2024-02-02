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Источник: США и Британия нанесли четыре авиаудара по хуситам в Йемене
Источник: США и Британия нанесли четыре авиаудара по хуситам в Йемене - РИА Новости, 02.02.2024
Источник: США и Британия нанесли четыре авиаудара по хуситам в Йемене
Авиация США и Великобритании нанесла четыре удара по позициям шиитского движения "Ансар Алла" в йеменской провинции Хаджа на побережье Красного моря, сообщил... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:28
2024-02-02T17:28
2024-02-02T18:57
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ДОХА, 2 фев — РИА Новости. Авиация США и Великобритании нанесла четыре удара по позициям шиитского движения "Ансар Алла" в йеменской провинции Хаджа на побережье Красного моря, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Американские и британские самолеты нанесли четыре авиаудара по военному лагерю "Ансар Алла" в районе Аль-Джар округа Аббас в прибрежной провинции Хаджа на Красном море (северо-запад Йемена. — Прим. ред.)", — сказал он.В середине ноября движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря и пользующееся поддержкой Ирана, начало атаковать связанные с Израилем корабли, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы заявляли, что эти действия направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства и с 12 января наносят удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В мире, США, Йемен, Великобритания, Военная операция США и Британии в Йемене, Ансар Алла
Источник: США и Британия нанесли четыре авиаудара по хуситам в Йемене
США и Британия нанесли 4 авиаудара по позициям хуситов на северо-западе Йемена
ДОХА, 2 фев — РИА Новости. Авиация США и Великобритании нанесла четыре удара по позициям шиитского движения "Ансар Алла" в йеменской провинции Хаджа на побережье Красного моря, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
"Американские и британские самолеты нанесли четыре авиаудара по военному лагерю "Ансар Алла" в районе Аль-Джар округа Аббас в прибрежной провинции Хаджа на Красном море (северо-запад Йемена
. — Прим. ред.)", — сказал он.
Хуситы заявили, что провели военную подготовку более 165 тысяч резервистов
В середине ноября движение "Ансар Алла
" (хуситы), контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря и пользующееся поддержкой Ирана
, начало атаковать связанные с Израилем
корабли, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал
.
Хуситы заявляли, что эти действия направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства и с 12 января наносят удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене