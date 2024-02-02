https://ria.ru/20240202/udar-1925087494.html

Источник: США и Британия нанесли четыре авиаудара по хуситам в Йемене

Источник: США и Британия нанесли четыре авиаудара по хуситам в Йемене - РИА Новости, 02.02.2024

Источник: США и Британия нанесли четыре авиаудара по хуситам в Йемене

Авиация США и Великобритании нанесла четыре удара по позициям шиитского движения "Ансар Алла" в йеменской провинции Хаджа на побережье Красного моря, сообщил... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:28

2024-02-02T17:28

2024-02-02T18:57

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ДОХА, 2 фев — РИА Новости. Авиация США и Великобритании нанесла четыре удара по позициям шиитского движения "Ансар Алла" в йеменской провинции Хаджа на побережье Красного моря, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Американские и британские самолеты нанесли четыре авиаудара по военному лагерю "Ансар Алла" в районе Аль-Джар округа Аббас в прибрежной провинции Хаджа на Красном море (северо-запад Йемена. — Прим. ред.)", — сказал он.В середине ноября движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря и пользующееся поддержкой Ирана, начало атаковать связанные с Израилем корабли, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы заявляли, что эти действия направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства и с 12 января наносят удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240201/khusity-1924908483.html

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в мире, сша, йемен, великобритания, военная операция сша и британии в йемене, ансар алла