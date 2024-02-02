https://ria.ru/20240202/turtsiya-1924929253.html

В Турции арестовали 25 задержанных по делу о стрельбе в стамбульской церкви

В Турции арестовали 25 задержанных по делу о стрельбе в стамбульской церкви - РИА Новости, 02.02.2024

В Турции арестовали 25 задержанных по делу о стрельбе в стамбульской церкви

Суд в Стамбуле арестовал 25 задержанных после стрельбы в стамбульской церкви, в том числе россиянина, сообщил в ночь на пятницу министр юстиции Турции Йылмаз... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T01:27

2024-02-02T01:27

2024-02-02T01:44

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СТАМБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Суд в Стамбуле арестовал 25 задержанных после стрельбы в стамбульской церкви, в том числе россиянина, сообщил в ночь на пятницу министр юстиции Турции Йылмаз Тунч в соцсети X.Днем в воскресенье в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь на севере Стамбула погиб 52-летний гражданин Турции. СМИ писали, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*). Двое подозреваемых в нападении были задержаны вечером в воскресенье. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщал, что один из задержанных - гражданин Таджикистана, второй - гражданин РФ, предположительно, они члены ИГ*. По данным СМИ, следователи установили, что погибший в церкви был убит пулей, выпущенной из пистолета гражданина РФ.Всего в рамках расследования были задержаны 60 человек, 26 из них переданы департаменту миграции для последующей депортации. Предварительное слушание по делу 34 задержанных состоялось в четверг. Прокуратура требовала арестовать 13 из задержанных по обвинению в участии в террористической группировке, а 21 задержанного по обвинению в участии в террористической группировке и умышленном убийстве."В отношении 25 подозреваемых, в том числе (гражданина Таджикистана - ред.) Амирджона Хлигова и (россиянина - ред.) Давида Тандуева, подозреваемых в членстве в ИГ* и том, что они стреляли в нашего гражданина, выдан ордер на арест по обвинениям в членстве в террористической группировке и умышленном убийстве. Еще девять подозреваемых отпущены на свободу под судебный контроль", - написал Тунч.Министр впервые на официальном уровне назвал имена двух исполнителей теракта, до этого упоминались лишь инициалы.Согласно турецкому уголовному кодексу, за участие в террористической группировке грозит от 7,5 до 15 лет тюремного заключения, за убийство грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.Ранее газета Yeni Şafak выступила с утверждением, что часть из почти полусотни задержанных по подозрению в нападении на церковь в Стамбуле сумела избежать задержания в декабре, они являются членами группировки "Вилаят Хорасан", лояльной террористам из ИГ*. Полиции удалось обнаружить разобранные на части два пистолета, использованные при нападении, хотя один из них заклинило, также в мусорных контейнерах найдена одежда нападавших и лыжные маски. Автомобиль с польскими номерами, на котором боевики скрылись с места преступления, был найден брошенным на окраине города, его ввезли еще за год до теракта и не использовали все это время.Ранее СМИ сообщили, что консул Польши в Стамбуле Витольд Лесняк вместе с семьей находился в стамбульской католической церкви в момент нападения на нее боевиков. Сообщалось также, что двое подозреваемых в исполнении теракта не использовали фальшивые паспорта и ранее не привлекались к ответственности за преступления. Российские дипломаты пока не получили от турецких властей ответа на запрос о личности напавших на церковь в Стамбуле, сообщили в среду РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240202/turtsiya-1924925920.html

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