https://ria.ru/20240202/turpotok-1924949146.html

Названо число туристов, приехавших в Россию из недружественных стран

Названо число туристов, приехавших в Россию из недружественных стран - РИА Новости, 02.02.2024

Названо число туристов, приехавших в Россию из недружественных стран

Количество туристов из недружественных стран, посетивших Россию в прошлом году, выросло более чем в два раза в годовом выражении и стало максимальным с 2020... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:07

2024-02-02T11:07

2024-02-02T11:07

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

германия

эстония

латвия

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906261654_0:96:3469:2047_1920x0_80_0_0_d0741d2a62bf95e9085cf190efffc77b.jpg

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Количество туристов из недружественных стран, посетивших Россию в прошлом году, выросло более чем в два раза в годовом выражении и стало максимальным с 2020 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Согласно расчетам агентства, количество иностранцев из недружественных стран, которые при въезде в Россию указали цель "туризм", составило по итогам прошлого года 153 тысячи человек, что в 2,3 раза больше показателя годом ранее. Это максимальное число туристов с 2020 года, когда начался коронавирус. Больше всего путешественников приехало из Германии – их количество выросло в 2,2 раза, до 56 тысяч человек. Далее идет Эстония с 14,5 тысячи туристов, что в семь раз больше результата за 2022 год. Россию также посетили 13,2 тысячи латвийцев против 4,9 тысячи годом ранее. Заметнее всего выросло количество туристов из Польши – в 21 раз, до 13,1 тысячи. Пятерку лидеров замыкает Южная Корея с 7,5 тысячи туристов, что в 1,8 раза превышает уровень 2022 года. В десятку недружественных стран, откуда в РФ в прошлом году приехало больше всего туристов, входят Финляндия (семь тысяч человек), США (5,5 тысячи человек), Италия (4,9 тысячи человек), Литва (4,8 тысячи человек) и Франция (4,3 тысячи человек). Всего, по данным ЕМИСС, Россию в 2023 году посетило 670 тысяч иностранных туристов против 200 тысяч годом ранее.Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович, передавший в ЦИК подписные листы для выдвижения кандидатом на выборах президента, ранее в пятницу заявил РИА Новости, что направил в Госдуму и ФНС обращение с требованием ввести принудительный налог на всех прибывающих в Россию туристов из недружественных стран.

https://ria.ru/20240201/turisty-1924776957.html

германия

эстония

латвия

польша

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, германия, эстония, латвия, польша, южная корея